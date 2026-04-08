लाल मटका या काला मटका, किसमे पानी ज्यादा देर रहता है ठंडा, ये वीडियो देखा आपने?
Lal Matka Or Kala Matka: गर्मियों में पानी ठंडा रखने के लिए पानी का घड़ा खरीद रहे हैं तो पहले जान लें कि मार्केट में लाल और काले दो रंग के मटके आते हैं। साथ ही इस वीडियो के जरिए जानें कि लाल या काले कौन से मटके का पानी पीना ज्यादा अच्छा होगा।
गर्मी में मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है। ये बात तो सभी जानते हैं और फ्रिज का पानी ना पीना पड़े इसलिए काफी सारे घरों में मिट्टी का मटका खरीद कर लाया भी जाता है। लेकिन कई बार मार्केट में काले रंग के मटके भी मिलते हैं। जिसे अगर इग्नोर कर देते हैं तो जरा वीडियो में बताई इस बात को सुन लें और जानें कि आखिर काला मटका लाल रंग के मटके से किस तरह अलग होता है। साथ ही जानें दोनों में से किस मटके में ज्यादा देर तक पानी ठंडा रहता है।
लाल मटके से ज्यादा देर पानी ठंडा रखता है काला मटका
इंस्टाग्राम पर वेदांत सर ने वीडियो शेयर कर बताया है कि लाल और काले मटके में से कौन सा मटका बेहतर है। वीडियो के मुताबिक लाल रंग के मटके को नॉर्मल मिट्टी से बनाया जाता है। जिसे आग में पकाया जाता है। वहीं काले रंग के मटके को मिट्टी से बनाकर खास तरीके से राख और धुएं से बनाया जाता है। जिससे इसका रंग काला हो जाता है।
किस मटके में ज्यादा ठंडा रहता है पानी
वीडियो के मुताबिक लाल रंग के मटके में पानी जल्दी ठंडा हो जाता है। वहीं काले रंग का मटका उस ठंडे पानी को ज्यादा देर तक ठंडा रखने में मदद करता है।
लाल रंग के मटके और काले मटके में ये भी अंतर
लाल रंग के मटके की तुलना में काले रंग का मटका इस कारण से भी अलग है। वीडियो के मुताबिक नॉर्मल मिट्टी से बने इस मटके उन लोगों के लिए पानी पीना बेस्ट हो सकता है जिन्हें आयरन की कमी है। वहीं काले रंग के मटके को खास तरह से राख और धुएं में पकाने की वजह से इसमे बैक्टीरिया नहीं पनपते तो जिन लोगों को गैस की दिक्कत है उन्हें काले मटके का पानी पीना चाहिए। काले रंग के मटके के पानी का pH 8-8.5 होता है।
वीडियो के अंत में बताया गया है कि लाल रंग का मटका जहां पानी को जल्दी ठंडा करता है वहीं काला मटका पानी को ज्यादा देर तक ठंडा रखने में मदद करता है। इसलिए काले मटके का पानी पीना ज्यादा बेहतर होगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।