दीवाली स्पेशल: फेस्टिव सीजन में क्रिस्पी खस्ता बनाने के मास्टर टिप्स!
संक्षेप: खस्ता को परफेक्ट क्रिस्पी और परतदार बनाने के लिए नीचे दिए गए टिप्स को जरूर फॉलो करें।
Thu, 16 Oct 2025 PM
त्योहारों का मजा स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजनों के बिना अधूरा है और खस्ता कचौड़ी या खस्ता मठरी इनमें से एक खास है। खस्ता एक पारंपरिक भारतीय नाश्ता भी है, इसकी खासियत इसका कुरकुरा, परतदार और मुलायम स्वाद है। जरा सी गलती से यह नरम या कड़क हो सकती है। आइए जानें कुछ असरदार टिप्स जो आपकी खस्ता को परफेक्ट क्रिस्पी बनाएंगे।
खस्ता कुरकुरी बनाने के असरदार टिप्स:
- मोयन का सही मात्रा में इस्तेमाल करें- मोयन (घी या तेल) खस्ता का मुख्य रहस्य होता है। आटा मसलते समय इतना मोयन डालें कि आटे को मुठ्ठी में लेने पर वह बंध जाए। इससे खस्ता कुरकुरी और लेयर्ड बनेगी। (अगर मोयन सही नहीं होगा तो खस्ता कड़ी या रबर जैसी हो सकती है।)
- मैदा और सूजी का संतुलित मिश्रण- केवल मैदे की जगह थोड़ा सूजी मिलाने से खस्ता ज्यादा क्रिस्पी बनती है और लंबे समय तक कुरकुरी बनी रहती है।
- आटा नरम नहीं, कड़ा गूंधें- खस्ता बनाने के लिए आटा ना ज्यादा सख्त हो, ना ज्यादा नरम। थोड़ा टाइट आटा ही खस्ता की सही परतें बनाएगा।
- गर्म तेल में खस्ता डालें लेकिन आंच धीमी रखें- तेल पर्याप्त गर्म हो लेकिन तलते समय आंच धीमी रखें ताकि खस्ता अंदर तक पक सके और परतदार बने।
- भरावन में नमी ना हो- अगर आप खस्ता कचौड़ी बना रहे हैं तो भरावन (चना दाल या मसाला) सूखा होना चाहिए। नमी से खस्ता फट सकती हैं।
- तलने के बाद ठंडा होने दें- खस्ता को फ्राई करने के बाद तुरंत ढकें नहीं। खुली हवा में ठंडा होने दें जिससे वह अपनी कुरकुरी बनावट बनाए रखें।
अतिरिक्त सुझाव:
- खस्ता में स्वाद के लिए अजवाइन, कलौंजी या सूखे मसाले मिलाएं।
- बेकिंग सोडा एक चुटकी भर डालने से खस्ता और भी हल्की और कुरकुरी बनती है।
इस बार त्योहार पर इन आसान टिप्स को अपनाएं और मेहमानों को कुरकुरी, परतदार खस्ता परोसें और दिल जीत लें।
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
