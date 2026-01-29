Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाreality check to make pulao in air fryer content creator share video honest review
एयर फ्रायर में क्या बन जाते हैं खिले-खिले पुलाव, फूड व्लॉगर ने शेयर की सच्चाई

एयर फ्रायर में क्या बन जाते हैं खिले-खिले पुलाव, फूड व्लॉगर ने शेयर की सच्चाई

संक्षेप:

Reality of making pulao in air fryer: क्या सच में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एयर फ्रायर में खिले-खिले पुलाव बनाना आसान है। इस कंटेंट क्रिएटर ने जो फूड के व्लॉग्स बनाती है शेयर किया कि कैसे एयर फ्रायर में बने पुलाव डिजास्टर हो सकते हैं।

Jan 29, 2026 12:57 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इन दिनों एयर फ्रायर में कई तरह की डिशेज को बनाने का ट्रेंड चल पड़ा है। जबकि काफी सारे लोग इसे फ्राई करने के लिए भी यूज नहीं कर पाते। ऐसे में एयर फ्रायर में खिले-खिले पुलाव बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। अब इस वीडियो को देखकर जब इस कंटेंट क्रिएटर ने पुलाव बनाना शुरू किया तो नतीजा काफी बेकार निकला। जिसे इस कंटेंट क्रिएटर ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है। जिसे देखकर आप भी जरूर पुलाव को एयर फ्रायर में बनाने का आइडिया ड्रॉप कर देंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यर फ्रायर में पुलाव बनाने में आने वाली दिक्कतें

दरअसल, एयर फ्रायर में आप बमुश्किल एक से डेढ़ कप चावल के पुलाव ही तैयार कर सकते हैं। ऐसे में पूरी फैमिली के लिए जिसमे तीन से चार लोग हों तो ये पुलाव पर्याप्त नहीं होगे। अब एक कप पुलाव जो प्रेशर कुकर में मात्र एक सीटी में खिले-खिले बन सकते हैं और इस काम में मुश्किल से 5-10 मिनट टोटल लगेंगे। एयर फ्रायर में यहीं एक कप पुलाव बनाने के लिए आपको पूरे 30 मिनट देने होंगे।

टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस

एक कप चावल को पकाने के लिए आपको बार-बार फ्रायर की बास्केट निकालकर चलाना होगा। नहीं तो चावल जलने लगेंगे। क्योंकि बास्केट में ऊपर की तरफ हीट लगती है, जिससे ऊपर के चावल जल्दी पक जाएंगे। लेकिन नीचे के चावलों में पानी भी नहीं सूखेगा और ना ही चावल पकेंगे। अब इन चावलों को एक सार पकाने के लिए आपको बार-बार फ्रायर की बास्केट को निकालना होगा।

चावल टूट जाएंगे

अब अगर आप बासमती या फिर किसी अच्छे क्वालिटी के पतले चावलों से पुलाव बनाने वाली हों, जो लंबे हो तो उन्हें बार-बार चलाने पर टूटना तय है। अब ये टूटे चावल पुलाव कहलाने लायक तो नहीं रह जाएंगे।

नहीं बनेंगे खिले-खिले पुलाव

वहीं एयर फ्रायर में पुलाव खिले-खिले भी नहीं बनते हैं क्योंकि ऊपर के चावल जल्दी पककर जलने लगते हैं और नीचे का मॉइश्चर ही खत्म नहीं होता। जिससे चावल स्टिकी हो जाते हैं। साथ ही पूरी तरह से पकते भी नही है। तो अब आप इस सही रिव्यू को जान चुकी हैं तो अपना समय एयर फ्रायर में पुलाव बनाने के पीछे बर्बाद ना करें।

ये भी पढ़ें:बेलन के बगैर एक बार में ही बना पाएंगी 12-15 पूड़ियां, आजमा लें ये हैक
Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
Cooking Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।