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काम की बात: आमरस हर बार बनेगा टेस्टी, बस अपनाएं शेफ रणवीर बरार का तरीका

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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हर भारतीय घर में  गर्मियों के समय पर आमरस जरूर बनाया जाता है। लेकिन कई बार आमरस का स्वाद सही नहीं आता और ऐसा गलत आम का इस्तेमाल करने पर होता है। आमरस बनाने के लिए रणवीर बरार से जानें कौन-सा आम रहेगा बेस्ट।

आमरस हर बार बनेगा टेस्टी, बस अपनाएं शेफ रणवीर बरार का तरीका

गर्मियों के मौसम में आमरस का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये एक ऐसी डिश है जिसे भारत के हर शहर में बनाया जाता है, इसे खासतौर से महाराष्ट्र और गुजरात में खूब शौक से पिया जाता है। आमरस मुख्य रूप से पके हुए आम का गाढ़ा रस होता है, जिसे पूड़ी के साथ खाना पसंद किया जाता है। इसकी ऑथेंटिक रेसिपी में आम के गूदे को हाथ से मसलकर गूदा निकाला जाता था, ताकी आम के छोटे-छोटे टुकड़े इसमें जाएं और स्वाद को और बढ़ा दें। जबकि अब लोग ब्लेंडर में पीसकर इसे बनाने लगे हैं। यह मैंगो शेक से अलग होता है क्योंकि इसमें दूध बहुत कम या बिल्कुल नहीं डाला जाता। कुछ लोग आमरस का स्वाद सही न आने की शिकायत करते हैं। ऐसा तब होता है जब इसे बनाने के लिए सही तरह के आम का इस्तेमाल न किया जाए। ऐसे में शेफ रणवीर बरार ने बताया है कि आमरस बनाने के लिए किस तरह के आम का इस्तेमाल करना चाहिए। उनके बताए तरीके को अपनाकर आपका आमरस हमेशा टेस्टी बनेगा।

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क्या कहते हैं शेफ रणवीर बरार

शेफ कहते हैं कि आमरस बनाने के लिए एक बेसिक फॉर्मुले को अपनाएं। जिसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 8 आम में से 6 आम हुपुस नहीं होने चाहिए। क्योंकि आमरस में जो टेस्ट होता है वो केसर या चौसे का होता है। जिसमें हापुस की बस हल्की सी मिठास और खुशबू होती है। इसलिए ये कहना की अल्फोंजो से अच्छा आमरस बनता है ये बिल्कुल गलत है। शेफ रणवीर कहते हैं कि एक अच्छे आमरस में सिर्फ 30 प्रतिशत अल्फोंजो होता है।

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आमरस कैसे बनेगा टेस्टी

1) आमरस बहुत ही मीठा और मखमली होता है। इसमें अक्सर स्वाद बढ़ाने के लिए इलायची पाउडर, केसर या सौंठ पाउडर मिलाया जाता है।

2) अगर आप आमरस बनाने के लिए सही आम का इस्तेमाल करेंगे तो ये बेस्ट बनेगा। सबसे अच्छा आमरस हापुस या केसर आम से बनता है। अगर ये न मिलें, तो आप किसी भी कम रेशे वाले मीठे आम का चुनाव कर सकते हैं।

3) दादी-नानी आमरस के ऊपर एक चम्मच शुद्ध देसी घी डालकर सर्व करते हैं। इससे स्वाद अच्छा आता है और ये हेल्थ के लिए भी बेहतरीन होता है।

4) आमरस बनाने के लिए आमों को कम से कम एक घंटा ठंडे पानी में भिगोकर रखें। इससे उनकी गर्मी कम हो जाती है।

5) आमरस परोसने से 30 मिनट पहले आमरस के फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें।

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लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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