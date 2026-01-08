रागी से शकरकंद तक: सर्दियों के लिए हेल्दी चिप्स आइडियाज
सर्दियों में स्नैकिंग का मन ज्यादा करता है, लेकिन हेल्दी विकल्प चुनना जरूरी है। रागी, चुकंदर और शकरकंद जैसे पौष्टिक इंग्रीडिएंट्स से बने होममेड क्रैकर्स स्वाद के साथ सेहत भी बनाए रखते हैं।
सर्दियों का मौसम आते ही चाय के साथ कुछ कुरकुरा खाने का मन बार-बार करता है। लेकिन बाजार में मिलने वाले चिप्स और नमकीन अक्सर ज्यादा तेल, नमक और प्रिजर्वेटिव्स से भरे होते हैं, जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में अगर आप घर पर ही हेल्दी क्रैकर्स या चिप्स बनाएं तो स्वाद के साथ पोषण भी मिल सकता है। खास बात यह है कि सर्दियों में मिलने वाली सब्जियों और मोटे अनाज से बने क्रैकर्स शरीर को गर्म रखने और एनर्जी देने में भी मदद करते हैं।
- रागी क्रैकर्स: रागी यानी फिंगर मिलेट कैल्शियम और फाइबर से भरपूर होता है। रागी से बने क्रैकर्स लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं और वजन कंट्रोल करने में सहायक होते हैं। सर्दियों में ये पाचन को बेहतर बनाते हैं और ब्लड शुगर लेवल को भी संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं।
- चुकंदर क्रैकर्स: चुकंदर आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत है। इससे बने क्रैकर्स ना सिर्फ देखने में आकर्षक होते हैं, बल्कि खून की कमी और थकान से जूझ रहे लोगों के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं। चुकंदर की नेचुरल मिठास बच्चों को भी खूब पसंद आती है।
- शकरकंद चिप्स: शकरकंद सर्दियों में आसानी से उपलब्ध होता है और यह फाइबर, विटामिन A और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से भरपूर होता है। शकरकंद से बने बेक्ड या एयर-फ्राइड चिप्स ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाते और वजन घटाने वालों के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं
- ओट्स और सीड्स क्रैकर्स: ओट्स को अलसी, तिल, कद्दू के बीज या सूरजमुखी के बीजों के साथ मिलाकर बनाए गए क्रैकर्स हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे माने जाते हैं। इनमें मौजूद हेल्दी फैट्स और प्रोटीन सर्दियों में एनर्जी बनाए रखने में मदद करते हैं।
- मखाना और हरी सब्जियों के क्रैकर्स: मखाना कम कैलोरी और हाई प्रोटीन वाला स्नैक है। वहीं पालक या मेथी जैसी हरी सब्जियों से बने क्रैकर्स आयरन और फोलिक एसिड से भरपूर होते हैं जो सर्दियों में इम्युनिटी बढ़ाने में सहायक हैं।
क्यों बेहतर हैं होममेड क्रैकर्स?
घर पर बने क्रैकर्स में आप तेल और नमक की मात्रा कंट्रोल कर सकते हैं। इन्हें बेक या एयर-फ्राई करके और भी हेल्दी बनाया जा सकता है। सही सामग्री के साथ बनाए गए ये स्नैक्स सर्दियों में स्वाद के साथ सेहत का भी पूरा ध्यान रखते हैं।
