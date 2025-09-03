ठंडी रोटियों को फिर से ताजी और सॉफ्ट कैसे बनाएं? ये ट्रिक आसान कर देगी आपका काम

एक बार बनाने के बाद अगर आप रोटी को दोबारा गर्म करती भी हैं, तो वो सॉफ्ट भी नहीं रहती और उसका टेस्ट भी अजीब सा हो जाता है। आज हम आपके साथ ऐसा हैक शेयर कर रहे हैं, जिसके बाद आपकी ये परेशानी खत्म हो जाएगी।

लंच हो या डिनर, भारतीय घरों में एक ना एक टाइम तो रोटियां बनती ही हैं। रोटियां बनाना थोड़ा झंझट का काम होता है इसलिए एक बार में ही निपट जाए तो बेहतर रहता है। खासतौर से गर्मियों में तो लगता है कि सारी रोटियां एक बार में ही बनाकर रख दें। लेकिन सबको पसंद होती है गरमा-गरम रोटियां और दोबारा गर्म करने पर वो बात नहीं आती। एक बार बनाने के बाद अगर आप रोटी को दोबारा गर्म करती भी हैं, तो वो सॉफ्ट भी नहीं रहती और उसका टेस्ट भी अजीब सा हो जाता है। लेकिन आज हम आपके साथ ऐसा हैक शेयर कर रहे हैं, जिसके बाद आपकी ये परेशानी खत्म हो जाएगी। ऐसे रोटियां गर्म करेंगी तो वो सॉफ्ट भी रहेंगी और बिल्कुल ताजी बनी हुई लगेंगी।

दोबारा ऐसे गर्म करें रोटियां एक बार रोटियां बनाकर रख दी हैं, तो दोबारा उन्हें गर्म कैसे करना है, इसके लिए पूनम देवनानी ने बहुत ही कमाल का हैक शेयर किया है। पूनम कहती हैं कि ठंडी रोटियों को सबसे पहले किसी कपड़े में रखें और इन्हें स्टील वाले डब्बे में डालकर बंद कर दें। अब प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी भरें और अपनी रोटियों का डब्बा उसमें डाल दें। कुकर में रोटियों को गर्म होने दें और सीटी आने से पहले ही गैस बंद कर दें। इसे होने में मुश्किल से दो मिनट लगेंगे लेकिन आपकी रोटियां एकदम सॉफ्ट और गर्म हो जाएंगी, जैसे अभी ताजी-ताजी बनाई हों।