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Curd to Ghee Recipe: एक बार घर पर बनाकर देखें दही से देसी घी, भूल जाएंगे बाजार वाला स्वाद

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Process of making Homemade Ghee: घर का बना देसी घी स्वाद और खुशबू दोनों में खास माना जाता है। अगर आप भी शुद्ध घी बनाना चाहते हैं, तो दही से घी बनाने की यह आसान ट्रिक आपके बहुत काम आ सकती है।

Curd to Ghee Recipe: एक बार घर पर बनाकर देखें दही से देसी घी, भूल जाएंगे बाजार वाला स्वाद

भारतीय रसोई में देसी घी का खास महत्व है। कई लोग बाजार के घी की बजाय घर का बना शुद्ध घी पसंद करते हैं। पुराने समय में घरों में दही से मक्खन निकालकर पारंपरिक तरीके से घी तैयार किया जाता था, जिसे बिलोना घी भी कहते हैं। यह घी स्वाद, खुशबू और बनावट में काफी अलग होता है। दही से बना घी ना सिर्फ शुद्ध होता है, बल्कि इसे बनाने की प्रक्रिया भी काफी आसान होती है।

इसके लिए पहले दूध से दही जमाया जाता है, फिर दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है और आखिर में मक्खन को धीमी आंच पर पकाकर दानेदार देसी घी तैयार किया जाता है। सही तरीका अपनाकर आप भी घर पर आसानी से स्वादिष्ट और खुशबूदार घी बना सकते हैं। जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस-

1. सबसे पहले दही जमाएं: दही से घी बनाने के लिए सबसे पहले फुल क्रीम दूध को उबालकर उससे दही जमाएं। अच्छी तरह जमा हुआ दही मक्खन निकालने में मदद करता है।

2. दही को ठंडा करें: जमा हुआ दही कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख दें। ठंडा दही मथने पर मक्खन आसानी से अलग हो जाता है।

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3. मिक्सी से मक्खन निकालें: दही को मिक्सी में डालकर उसमें थोड़ा ठंडा पानी या बर्फ मिलाएं। कुछ सेकंड चलाने पर मक्खन ऊपर आ जाता है और छाछ नीचे रह जाती है।

4. पारंपरिक बिलोना विधि: अगर आप पारंपरिक तरीका अपनाना चाहते हैं, तो दही को बड़े बर्तन में डालकर लकड़ी की मथनी या विस्कर से फेंटें। कुछ समय बाद मक्खन अलग होने लगेगा।

5. मक्खन को धीमी आंच पर पकाएं: निकाले हुए मक्खन को भारी तले वाले बर्तन में डालकर धीमी आंच पर गर्म करें। धीरे-धीरे मक्खन पिघलकर सुनहरे रंग के घी में बदलने लगेगा।

6. घी तैयार होने के संकेत: जब घी से अच्छी खुशबू आने लगे और उसका रंग हल्का सुनहरा दिखे, तो समझ जाएं कि घी तैयार हो चुका है।

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7. घी को छानकर स्टोर करें: घी को थोड़ा ठंडा करके छान लें और साफ, सूखे कांच के जार में भरकर रखें। इससे घी लंबे समय तक अच्छा बना रहता है।

बची हुई छाछ का क्या करें ?

मक्खन निकालने के बाद बची हुई छाछ को फेंकने की जरूरत नहीं है। इसका इस्तेमाल कढ़ी, आटा गूंधने या पीने के लिए किया जा सकता है।

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घी बनाते समय ध्यान रखने वाली बातें

  • हमेशा फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करें।
  • मक्खन को तेज आंच पर ना पकाएं।
  • घी जलने से स्वाद खराब हो सकता है और मेहनत भी।
  • जार हमेशा साफ और सूखा रखें।
  • घी को नमी से दूर रखें।

Shubhangi Gupta

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Shubhangi Gupta

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