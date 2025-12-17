Hindustan Hindi News
कुकर की कितनी सीटी में क्या पकेगा? दाल से लेकर नॉन-वेज तक का ये है सीक्रेट चार्ट

संक्षेप:

जब लोगों को कुकर में खाना पकाते समय उसमें लगने वाली सीटी का सही अंदाजा नहीं रहता तो या तो खाना जल जाता है या गीला और चिपचिपा बनकर तैयार होता है। जो ना तो देखने में अच्छा लगता है और ना ही खाने में।

Dec 17, 2025 08:37 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
किचन में काम करने वाली ज्यादातर महिलाओं का सबसे फेवरेट बर्तन प्रेशर कुकर होता है। प्रेशर कुकर ना सिर्फ भोजन पकाने के काम को आसान बनाता है बल्कि समय की बचत करने में भी काफी मदद करता है। वर्किंग महिलाएं हों या कोई बिगिनर, दाल-चावल से लेकर शाम की पार्टी के लिए नॉनवेज बनाने तक के लिए प्रेशर कुकर का यूज करना ही पसंद किया जाता है। लेकिन समस्या तब होती है, जब लोगों को कुकर में खाना पकाते समय उसमें लगने वाली सीटी का सही अंदाजा नहीं रहता। नतीजा या तो खाना जल जाता है या गीला और चिपचिपा बनकर तैयार होता है। जो ना तो देखने में अच्छा लगता है और ना ही खाने में। अगर आप भी रसोई के लिए नए हैं या खाना पकाना अच्छी तरह नहीं जानते हैं तो हम आपके लिए लेकर आएं हैं पूरी जानकारी कि किस डिश को पकाने के लिए प्रेशर कुकर की कितनी सीटी लगेगी। आइए जानते हैं-

किस डिश को पकाने के लिए प्रेशर कुकर की लगेगी कितनी सीटी

चावल

बासमती या सादा चावल को अगर पकाने से 20 मिनट पहले भिगोकर रखा है तो 2 सीटी (पहली सीटी के बाद आंच कम कर दें) लगाएं। लेकिन अगर चावल भिगोकर नहीं रखें हैं तो 3 सीटी लगाएं। प्रेशर निकलने के बाद चावल खिले-खिले रहते हैं।

दालें

अरहर, तुअर दाल को पकाने के लिए 3 से 5 सीटी लगाएं। अगर दाल पहले से भिगोकर रखी हुई है तो 2 से 3 सीटी लगाना भी काफी होता है।

मूंग दाल – 2-3 सीटी।

मसूर दाल – 2-3 सीटी।

चना दाल – 5-6 सीटी लेकिन अगर पहले से भिगोकर रखी है तो 4 से 5 सीटी काफी है।

उड़द दाल - 6 से 8 सीटी। जिसमें पहली सीटी के बाद आंच मीडियम कर दें।

सब्जियां

आलू उबालने के लिए 3 सीटी।

आलू-गोभी, मिक्स वेज जैसी सामान्य सब्जी पकाने के लिए 1 सीटी। इस बात का खास ख्याल रखें कि सब्जियों को पकाते समय ज्यादा सीटी लगने पर वो गल जाएंगी।

हरी सब्जियां या ड्राई सब्जी – 1 सीटी या बिना सीटी सिर्फ प्रेशर में। हरी सब्जियों में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को बचाने के लिए कम सीटी लगाई जाती है।

मीट, चिकन, मटन

चिकन – 2 सीटी।

मटन– 6-8 सीटी या नरम होने तक पकाएं।

