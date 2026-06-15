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कुकर में कितनी सीटी लगाकर बनते हैं चावल? हलवाई से जानें खिले-खिले बनाने की ट्रिक!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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प्रेशर कुकर में चावल बनाते हुए अक्सर ये कन्फ्यूजन रहती है कि कितनी सीटी लगाएं। सही अंदाजा ना होने की वजह से कई बार ये जल जाते हैं या हल्के कच्चे रह जाते हैं। तो चलिए आज जानते हैं परफेक्ट खिले-खिले राइस बनाने की ट्रिक।

कुकर में कितनी सीटी लगाकर बनते हैं चावल? हलवाई से जानें खिले-खिले बनाने की ट्रिक!

प्रेशर कुकर में चावल बनाना कुछ ही मिनटों का काम है, लेकिन जब बात हो परफेक्ट राइस बनाने की तो ये हर किसी से नहीं हो पाता। अक्सर कई गृहणियां शिकायत करती हैं कि उनके चावल या तो कुछ ज्यादा ही गल जाते हैं या फिर हल्के कच्चे रह जाते हैं। वो खिले-खिले रेस्टोरेंट या ढाबा स्टाइल नहीं बनते। दरअसल इसमें कोई सीक्रेट ट्रिक नहीं छिपी है, बस शायद आपको सीटी का सही अंदाजा नहीं है। कुकर में परफेक्ट चावल बनाने के लिए बस दो ही बातें मेन होती हैं। एक तो सीटी सही संख्या में लगाना और दूसरा पानी का इस्तेमाल ठीक मात्रा में करना। अक्सर लोग यहीं कन्फ्यूज होते हैं कि चावल बनाते हुए कितनी सीटी लगाना सही रहेगा। आइए हमेशा के लिए इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं-

कुकर में खिले-खिले चावल बनाने के लिए कितनी सीटी लगाएं?

अगर आप नॉर्मल सफेद चावल बना रहे हैं, तो लगभग एक गिलास चावल के लिए दो गिलास पानी का इस्तेमाल करें। अगर चावल दो गिलास हैं, तो पानी चार गिलास लें। ध्यान रहे जिस गिलास से आपने चावल लिए हैं, उसी गिलास से पानी माप कर डालें। अब कुकर में इन्हें दो सीटी आने तक पकाएं। इस दौरान गैस की फ्लेम मीडियम रखें। फिर कुकर को तब तक ना खोलें, जब तक इसका सारा प्रेशर ना रिलीज ना हो जाए। चावल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पकेंगे।

काम की टिप: चावल बनाने से पहले उन्हें पानी में अच्छी तरह धोना बहुत जरूरी है। कम से कम तीन बार चावलों को अच्छे से वॉश करें, फिर इन्हें कुकर में पकने के लिए डालें।

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भिगोकर चावल बना रहे तो इतनी सीटी लगाएं

अगर आप चावल भिगोकर बनाते हैं, तो सीटी कम लगानी पड़ती है। उदाहरण के लिए अगर बासमती चावल को बनाने से पहले आप आधा घंटे के लिए भिगोकर रख देते हैं, तो पहली सीटी आने पर ही गैस बंद कर देनी है। भिगोकर रखे हुए चावल जल्दी पका जाते हैं, इसलिए इससे ज्यादा सीटी ना लगाएं। अब कुकर को यूं ही रखा रहने दें, जबतक इसका सारा प्रेशर निकल नहीं जाता। वहीं अगर हम पानी की बात करें, तो भिगोकर रखे हुए एक गिलास चावल में दो गिलास पानी ही इस्तेमाल होगा।

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स्वाद की टिप: चावल बिल्कुल खिले-खिले और खुशबूदार बनें इसके लिए आप इन्हें बनाते समय दो चम्मच देसी घी या तेल एड कर सकते हैं। ऐसा करने से चावल का एक-एक दाना खिलकर आता है। कुछ लोग इसमें नींबू के रस की कुछ बूंदे भी एड करते हैं, उससे भी चावल खिले-खिले, ज्यादा सफेद और खुशबूदार बनते हैं।

चावल पकने के तुरंत बाद क्यों ना खोलें कुकर?

कई लोग जल्दीबाजी में कुकर की सीटी निकालकर ढक्कन खोल लेते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करने से चावल का टेक्सचर खराब हो सकता है और कई बार वो ठीक से पकते भी नहीं। इसलिए हमेशा कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने दें, फिर चावल का ढक्कन खोलें। इससे चावल अच्छे से सेट हो जाते हैं और उनका एक-एक दाना खिला-खिला बनता है।

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(Images Credit- Pinterest)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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