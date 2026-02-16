कुकर में मलाई डालकर मिला दें बस ये 1 चीज, फटाफट बना लेंगी खूब सारा दानेदार घी!
Pressure Cooker Ghee Hack: प्रेशर कुकर में फटाफट आप मलाई से घी निकाल सकती हैं। एक सीक्रेट इंग्रीडिएंट डाल देंगी तो पूरा प्रॉसेस फटाफट हो जाएगा। तो चलिए सोशल मीडिया पर वायरल इस हैक को जान लेते हैं।
घर के बने शुद्ध देसी घी की बात ही कुछ और है। वैसे भी आजकल बाजार में इतना मिलावटी घी मिलता है कि इससे बेहतर है घर में ही बना लिया जाए। ज्यादातर गृहणियां यही करती भी हैं। रोज के दूध में से थोड़ी-थोड़ी मलाई निकालकर फ्रिज में स्टोर कर लेती हैं और फिर हफ्तेभर की मलाई से घी निकाल लेती हैं। इस प्रॉसेस में घंटों लग जाते हैं और ये काफी झंझट भरा काम भी है, जिस वजह से घी निकालने का मन ही नहीं करता। लेकिन अगर ये काम फटाफट हो जाए और ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े तो कैसा रहेगा? जी हां, प्रेशर कुकर में फटाफट आप मलाई से घी निकाल सकती हैं। एक सीक्रेट इंग्रीडिएंट डाल देंगी तो पूरा प्रॉसेस फटाफट हो जाएगा। तो चलिए सोशल मीडिया पर वायरल इस हैक को जान लेते हैं।
प्रेशर कुकर में फटाफट बना लेंगी दानेदार देसी घी
- सबसे पहले फ्रीजर में स्टोर की हुई मलाई लगभग 3-4 घंटे पहले ही बाहर निकाल कर रख दें। इससे मलाई पिघलकर सॉफ्ट हो जाएगी।
- अब मलाई में थोड़ा सा नमक मिला दें। आधा चम्मच से भी कम सेंधा नमक या सादा नमक एड कर सकती हैं। इसके बाद बारी है सीक्रेट इंग्रीडिएंट मिलाने की जिससे घी बनाने का प्रॉसेस फटाफट हो जाएगा। आपको बस आधा नींबू लेना है और मलाई में निचोड़ देना है।
- मलाई में नमक और नींबू मिलाने के बाद लगभग दो मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इससे घी बिल्कुल साफ और दानेदार बनता है। चिंता मत कीजिए इससे घी के स्वाद में कोई भी बदलाव नहीं आएगा।
- सभी चीजें मलाई में अच्छे से घुल जाएं तो इसे एक प्रेशर कुकर में डाल दें। एक बात ध्यान रखें कि प्रेशर कुकर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। हफ्तेभर की मलाई के लिए कम से कम 5 लीटर वाले कुकर का इस्तेमाल करें। बड़े कुकर में मलाई बाहर नहीं निकलेगी।
- मलाई में आप चुटकी भर हल्दी पाउडर भी मिला सकती हैं। इससे देसी घी का रंग काफी अच्छा आता है। ज्यादा हल्दी एड ना करें इससे घी में खुशबू आ सकती है।
- अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दें और दो सीटियां आने तक पका लें। आप देखेंगी कि घी बनकर रेडी हो जाएगा और साथ ही इसमें मावा भी रहेगा। घी और मावे को छानकर अलग कर लें।
- घी में निकले मावे से आप तरह तरह की मिठाइयां बना सकती हैं। अगर मिठाइयां बनानी हैं तो मावा कम पकाएं। वहीं घी और ज्यादा चाहिए तो थोड़ा ज्यादा पका लें। मावे का रंग गाढ़ा ब्राउन हो जाएगा।
- घी छानकर किसी कांच के बर्तन में स्टोर कर लें। एकदम खुशबूदार, दानेदार देसी घी बनकर तैयार हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
