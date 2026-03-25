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कॉफी लवर्स के लिए खास: कॉफी के पॉपुलर नाम और उन्हें बोलने का सही तरीका

Mar 25, 2026 12:41 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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क्या आप कॉफी के नाम सही तरीके से बोल पाते हैं? कई बार हम कैफे में ऑर्डर करते समय गलत उच्चारण कर देते हैं। इस आर्टिकल में जानिए कॉफी के पॉपुलर नाम और उनका सही उच्चारण।

कॉफी लवर्स के लिए खास: कॉफी के पॉपुलर नाम और उन्हें बोलने का सही तरीका

आज के समय में कॉफी सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि एक पूरा अनुभव बन चुकी है। कैफे कल्चर के बढ़ते ट्रेंड के साथ लोग अलग-अलग तरह की कॉफी ट्राई करना पसंद करते हैं। लेकिन जब मेन्यू में Espresso, Latte, Cappuccino जैसे नाम दिखते हैं, तो अक्सर उनके सही उच्चारण को लेकर कन्फ्यूजन हो जाता है। कई बार लोग इन नामों को गलत बोल देते हैं, जिससे ऑर्डर देते समय झिझक भी महसूस होती है।

सही उच्चारण जानना ना सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, बल्कि आपको एक स्मार्ट और अवेयर कॉफी लवर भी बनाता है। यहां हम आपको आसान भाषा में पॉपुलर कॉफी के नाम और उनके सही उच्चारण बता रहे हैं ताकि अगली बार जब आप कैफे जाएं, तो इन नामों को सही तरीके से बोलकर अपना ऑर्डर दें और प्रोफेशनल महसूस करें।

कॉफी के पॉपुलर नाम और बोलने का सही तरीका

  • सबसे पहले बात करते हैं Espresso (एस-प्रे-सो) की। कई लोग इसे 'एक्सप्रेसो' बोल देते हैं, जो गलत है। इसका सही उच्चारण 'एस्प्रेसो' होता है। यह एक स्ट्रॉन्ग कॉफी होती है जिसमें पानी कम और फ्लेवर ज्यादा होता है।

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  • इसके बाद आता है Cappuccino (कै-पु-ची-नो)। इसे कई लोग 'कैप-यू-चीनो' बोलते हैं, लेकिन सही तरीका 'कैपुचीनो' है। इसमें कॉफी, दूध और फोम का अच्छा बैलेंस होता है।
  • अब बात करते हैं Latte (ला-टे) की। इसे अक्सर 'लेट' या 'लैटी' बोल दिया जाता है, लेकिन सही उच्चारण 'लाटे' है। यह कॉफी दूध के साथ बनाई जाती है और इसका स्वाद हल्का होता है।

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  • Americano (अ-मे-री-का-नो) भी एक पॉपुलर कॉफी है। यह एस्प्रेसो में पानी मिलाकर बनाई जाती है। इसे 'अमेरिकानो' ही बोला जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसका उच्चारण साफ और सही हो।
  • इसके अलावा Mocha (मो-का) का नाम भी काफी सुना जाता है। इसे कई लोग 'मोचा' कहते हैं, जो लगभग सही है लेकिन मोका ही सही उच्चारण माना जाता है। इसमें कॉफी और चॉकलेट का स्वाद मिलता है, इसलिए यह मीठी कॉफी पसंद करने वालों के लिए अच्छी होती है।
  • Macchiato (मा-कि-या-टो) का उच्चारण थोड़ा मुश्किल होता है। कई लोग इसे 'माकियाटो' बोलते हैं, लेकिन सही तरीका 'माक्कियातो' है। इसमें एस्प्रेसो के ऊपर थोड़ा दूध डाला जाता है।

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  • Flat White (फ्लैट व्हाइट) का उच्चारण आसान है, लेकिन इसका स्वाद खास होता है। इसमें कॉफी और दूध का स्मूद मिक्स होता है।
  • Cold Brew (कोल्ड ब्रू) भी आजकल बहुत ट्रेंड में है। इसका नाम बोलना आसान है और यह ठंडी कॉफी का एक अलग तरीका है, जिसमें कॉफी को लंबे समय तक ठंडे पानी में रखा जाता है।

Shubhangi Gupta

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