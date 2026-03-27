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देसी हैक: सिर्फ 1-2 घंटे में जमेगी गाढ़ी मलाईदार दही, हलवाई वाली ट्रिक से लगाएं जामन!

Mar 27, 2026 03:32 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Kitchen Hacks: घर पर किसी भी तरीके से दही जमा लो, वो बिल्कुल ही पतली सी रहती है। लेकिन मसाला किचन वाली पूनम देवनानी ने एक कमाल का तरीका शेयर किया है, जिससे आप 1-2 घंटे में ही गाढ़ी मलाईदार दही जमा सकते हैं।

देसी हैक: सिर्फ 1-2 घंटे में जमेगी गाढ़ी मलाईदार दही, हलवाई वाली ट्रिक से लगाएं जामन!

दही का इस्तेमाल हमारी रसोई में आम है। खासतौर से गर्मियों में तो दही और भी ज्यादा कंज्यूम की जाती है। इसके लिए घर पर ही दही जमाना सही रहता है। ये प्रॉसेस तो काफी सिंपल होता है लेकिन इसमें टाइम काफी ज्यादा लग जाता है। रात भर के लिए अगर दही रखना भूल गए तो सुबह फिर मार्केट वाली दही ही खानी पड़ती है। दूसरी परेशानी ये है कि घर वाली दही गाढ़ी नहीं जमती। मार्केट वाली दही थक्केदार होती है जो खाने में भी टेस्टी लगती है। लेकिन घर पर किसी भी तरीके से दही जमा लो, वो बिल्कुल ही पतली सी रहती है। खासतौर से गर्मियों में तो दही पानी छोड़ देती है या खूब खट्टी जमती है। आज हम आपके लिए इन दोनों परेशानियों का सॉल्यूशन ले कर आए हैं। मसाला किचन वाली पूनम देवनानी ने एक कमाल का तरीका शेयर किया है, जिससे आप 1-2 घंटे में ही गाढ़ी मलाईदार दही जमा सकते हैं। आइए देखते हैं-

दही जमाने के लिए फुल क्रीम दूध इस्तेमाल करें

गाढ़ी दही जमाने के लिए दूध भी गाढ़ा होगा तो अच्छा रहेगा। आप फुल क्रीम दूध या गाय के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी जगह अगर आप टोंड दूध ले रहे हैं तो उसे उबलने के बाद धीमी आंच पर 4-5 मिनट के लिए और पका लें। इससे दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और दही भी अच्छी जमेगी।

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दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करें

गर्मियों में दही जमाने के लिए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करना अच्छा रहता है। इसमें दही गाढ़ी और स्वादिष्ट भी जमती है और अगर आप एक ही बर्तन में रोजाना दही जमाते हैं, तो फिर टाइम भी काफी कम लगने लगता है। मिट्टी का बर्तन पहले बार यूज कर रहे हैं तो रातभर के लिए इसमें पानी भरकर जरूर रखें।

हलवाई वाली इस ट्रिक से लगाएं जामन

दही जमाने के लिए हमेशा हल्के गुनगुने दूध का इस्तेमाल करें। अब इसमें जामन लगाने के लिए आपको हलवाई वाली ट्रिक फॉलो करनी है। इसके लिए एक कटोरी में दो चम्मच दही लें, फिर इसमें थोड़ा सा दूध मिलाएं और एक व्हिस्कर की मदद से अच्छी तरह व्हिस्क करें। अब इस जामन को बाकी दूध में डाल दें। इस तरह मथकर जामन डालने से दही बिल्कुल गाढ़ी और मलाईदार जमती है।

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थोड़ा सी हवा लगने देना जरूरी है

दूध में जामन लगाकर उसे पूरी तरह ढककर नहीं रखना चाहिए। आप दूध के बर्तन को थोड़ा सा खुला हुआ छोड़ सकते हैं, ताकि उसे थोड़ी सी हवा लगती रहे। पूरी तरह ढकना चाहते हैं तो पहले किसी छलनी जैसे छेद वाले बर्तन से ढक दें, फिर ऊपर से कोई बड़ी परात ढक दें। ऐसा करने से एकदम मलाईदार दही जमती है।

1-2 घंटे में कैसे जमेगी दही?

मिट्टी के बर्तन में अगर आप पहली बार दही जमा रहे हैं तो लगभग 6 घंटे का समय लग सकता है। इसके बाद दही को फ्रिज में रखकर ठंडा होने दें, फिर गाढ़ी दही एंजॉय करें। अगर आप इसी बर्तन में बार बार दही जमाते हैं तो पहले चार फिर धीरे-धीरे डेढ़ से दो घंटे में ही आपकी बढ़िया थक्केदार दही जमकर तैयार हो जाएगी।

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(Images Credit- Pinterest)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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