Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गर्मियों में जल्दी खट्टा या काला हो जाता है आटा? ये 1 चीज डालकर गूंथें, सॉफ्ट बनेगी रोटी!

Apr 22, 2026 03:38 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share

Kitchen Tips: आज हम आपके लिए एक ऐसी ट्रिक ले कर आए हैं, जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो आटा भरी गर्मी में भी ना तो काला पड़ेगा, ना उसमें से बदबू आएगी। वहीं अगर आपकी रोटी सख्त बनती हैं, तो उसके लिए भी एक बड़ी मस्त ट्रिक है।

गर्मियों में जल्दी खट्टा या काला हो जाता है आटा? ये 1 चीज डालकर गूंथें, सॉफ्ट बनेगी रोटी!

गर्मियों के मौसम में चीजें जल्दी खराब होती हैं। अब आटे को ही देख लो। अगर आपने सुबह आटा गूंथकर रख दिया है, तो शाम तक ही वो काला सा पड़ने लगता है और उसमें खट्टापन भी आ जाता है। फ्रिज में स्टोर करने के बावजूद ये आटा काफी सख्त हो जाता है और उसपर एक मोटी काली परत जम जाती है। सबसे बड़ी बात है कि इसकी रोटी भी खराब बनती हैं, जिन्हें खाने का मन नहीं करता। अब क्या इस आटे को फेंक दिया जाए? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज हम आपके लिए एक ऐसी ट्रिक ले कर आए हैं, जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो आटा भरी गर्मी में भी ना तो काला पड़ेगा, ना उसमें से बदबू आएगी। वहीं अगर आपकी रोटी सख्त बनती हैं, तो उसके लिए भी एक बड़ी मस्त ट्रिक है।

गर्मियों में काला क्यों पड़ जाता है आटा?

गर्मियों के मौसम में गर्म टेंपरेचर की वजह से आटे में जल्दी बदलाव आने लगता है। सुबह का आटा शाम तक और शाम का आटा सुबह तक भी ठीक से नहीं चल पाता। फ्रिज में रखने में बाद भी वो काला हो जाता है या उसमें अजीब सी खट्टेपन की स्मेल आने लगती है। इन दिनों ये समस्या बड़ी आम है और इसका सॉल्यूशन भी काफी सिंपल है। पूनम देवनानी ने इससे जुड़ी कुछ टिप्स शेयर की हैं। बस आपको आटा गूंथते इन्हें फॉलो करना है, ये खराब भी नहीं होगा और रोटियां एकदम सॉफ्ट बनेंगी।

ये भी पढ़ें:नारियल के बिना भी बना लेंगी नारियल की टेस्टी चटनी! इडली-डोसा के लिए सीख लें

गर्मियों में आटा गूंथते समय करें ये 1 काम

गर्मियों में आटा जल्दी खराब ना हो इसके लिए आप ये छोटा सा काम कर सकती हैं। जब भी आटा लगाएं उसे बिल्कुल ठंडे बर्फ वाले पानी से गूंथे। ठंडे पानी से गूंथने पर आटे की गरमाई काफी हद तक कम हो जाती है, जिससे बैक्टीरिया जल्दी एक्टिव नहीं होते और नमी भी कंट्रोल में रहती है। गर्मियों में ये तरीका काफी इफेक्टिव साबित होता है, इससे आटा ना तो काला पड़ता है और ना ही उसमें से बदबू आती है। इस तरह से आप आराम से सुबह का आटा शाम को इस्तेमाल कर सकती हैं।

ये भी पढ़ें:दूध जैसी पतली दही को इस 1 ट्रिक से करें गाढ़ा, 30 मिनट में बनेगी हलवाई जैसी!

रोटी सॉफ्ट बनाने के लिए ऐसे लगाएं आटा

रोटी बिल्कुल मुलायम बनें, इसके लिए भी आटा गूंथते समय आप एक छोटी सी ट्रिक फॉलो कर सकती हैं। सबसे पहले आटे को आप जिस तरह नॉर्मली गूंथती हैं, वैसे गूंथ लें। इसमें आपको पानी जरा कम इस्तेमाल करना है। जब आटा एक जगह इकठ्ठा हो जाए तो इसमें 2-3 चम्मच पानी डालें और लगभग 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें। अब 10-15 मिनट बाद जब आप दोबारा इस आटे को गूंथेंगी तो ये बिल्कुल सॉफ्ट और बढ़िया लगेगा। इसमें थोड़ा सा तेल या घी डालकर चिकना कर लें। इस आटे की रोटी सुबह से शाम तक बिल्कुल मुलायम रहेंगी।

ये भी पढ़ें:रोटी बनेगी सॉफ्ट और पराठा होगा खस्ता, शेफ रणवीर ने बताया आटे में क्या मिलाएं!
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

और पढ़ें
Cooking Tips Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।