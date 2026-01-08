सरसों के तेल की स्मेल और रंग बिगाड़ देती है खाना? पूनम का ये नींबू वाला हैक जान लें

संक्षेप: Kitchen Hacks: सरसों के तेल में काफी तीखी सी गंध आती है, जो कई लोगों को पसंद नहीं आती। इसमें पूड़ी तलने पर पीला रंग भी आ जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए पूनम देवनानी ने एक कमाल की ट्रिक शेयर की है।

सरसों का तेल भारतीय रसोई में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। सब्जी या दाल में तड़का लगाने से ले कर, पराठे, पूड़ी या पकौड़ी बनाने में इसका खूब इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके साथ एक समस्या है, वो ये की सरसों के तेल की गंध काफी तीखी सी होती है। कई बार खाने में भी इसकी तेज स्मेल आ जाती है, जिससे सारा टेस्ट खराब हो जाता है। वहीं सरसों के तेल का कलर भी कई बार खाने में आ जाता है। खासतौर से अगर इसमें कुछ तला जाए तो। अगर आप भी अक्सर रसोई में ये समस्या फेस करती हैं, तो चलिए आज आपको एक कमाल का हैक बताए देते हैं। पूनम देवनानी ने एक किचन ट्रिक शेयर की है, जिसकी मदद से सरसों के तेल की स्मेल और कलर दोनों खत्म हो जाएंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इस ट्रिक से निकालें सरसों के तेल की स्मेल सरसों के तेल में काफी तीखी सी गंध आती है, जो कई लोगों को पसंद नहीं आती। इसमें पूड़ी तलने पर पीला रंग भी आ जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए पूनम देवनानी ने एक कमाल की ट्रिक शेयर की है। इसके लिए सरसों के तेल को इस्तेमाल करने से पहले गर्म कर लें। अब इसमें थोड़ा सा नमक एड कर दें और साथ ही नींबू के रस की कुछ बूंदें भी मिलाएं। इसे तुरंत एक ढक्कन से ढक दें, आप देखेंगी कि तेल का पीलापन खत्म हो गया है और इसकी महक भी चली गई है। अब इस तेल में आप सब्जी बना सकती हैं या कुछ तल भी सकती हैं।