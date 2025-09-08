Pitru Paksha 2025: पितृपक्ष में फ्रिज में क्यों नहीं रखना चाहिए गूंथा हुआ आटा, ये हैं बड़ी वजह

Pitru Paksha 2025 : पितृपक्ष से भी जुड़े कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं। जिनका पालन श्राद्ध में करना जरूरी बताया गया है। ऐसा ही एक नियम इस दौरान फ्रिज में रखें गूंथे हुए आटे को लेकर भी है। कहा जाता है कि रात को कभी भी फ्रिज में आटा गूंथकर नहीं रखना चाहिए।

हिंदू धर्म में पितृपक्ष 2025 का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इस दौरान हिंदू परिवारों में लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध 2025 तर्पण और पिंडदान करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होकर परिवार को आशीर्वाद देते हैं। हालांकि अन्य धार्मिक कार्यों की तरह पितृपक्ष से भी जुड़े कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं। जिनका पालन श्राद्ध में करना जरूरी बताया गया है। ऐसा ही एक नियम इस दौरान फ्रिज में रखें गूंथे हुए आटे को लेकर भी है। कहा जाता है कि रात को कभी भी फ्रिज में आटा गूंथकर नहीं रखना चाहिए। बासी आटे की रोटी खाने की मनाही के इस नियम के पीछे आइए जानते हैं क्या है धार्मिक और वैज्ञानिक कारण।

धार्मिक कारण हिंदू धर्म शास्त्रों में बासी भोजन को भूत का भोजन माना जाता है। यही वजह है कि पितृपक्ष के दौरान फ्रिज में रखा बासी गूंथा हुआ आटा पिंड के समान माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार फ्रिज में गूंथा हुआ आटा रखने से जीवन में ना सिर्फ अशुभ प्रभाव पड़ता है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ सकती है। ऐसा करने वाले लोगों के घरों में रोग, क्लेश और अशांति बनी रहती है।