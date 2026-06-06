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क्रिस्पी डोसा बनाने का सीक्रेट: सिर्फ दाल-चावल नहीं, बैटर में ये 5 चीजें भी मिलाएं, परफेक्ट खमीर उठेगा!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Perfect Dosa Batter: मार्केट वाला क्रिस्पी डोसा आप घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको बस ये 1 बैटर सीखना है, सही सामग्री और अनुपात जानने के बाद आपका डोसा कभी भी गलत नहीं बनेगा। इस बैटर का फर्मेंटेशन भी परफेक्ट होगा।

क्रिस्पी डोसा बनाने का सीक्रेट: सिर्फ दाल-चावल नहीं, बैटर में ये 5 चीजें भी मिलाएं, परफेक्ट खमीर उठेगा!

साउथ इंडिया का सबसे फेमस ब्रेकफास्ट डोसा, आज पूरे भारत के सबसे पॉपुलर ब्रेकफास्ट में से एक बन चुका है। इसका क्रिस्पी स्वाद ही कुछ ऐसा होता है कि एक बार खा कर मन नहीं भरता। बैटर पहले से रेडी हो तो सुबह ब्रेकफास्ट में ये आसानी से बन जाता है, वहीं टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी होता है। हालांकि घर पर डोसा बनाते हुए अक्सर इसके बैटर से जुड़े कुछ सवाल होते हैं। जैसे- बैटर में क्या-क्या डालें कि डोसा एकदम क्रिस्पी बने, इसे फर्मेंट कैसे करना है और भी बहुत कुछ। अगर एक बार आप डोसा का बैटर परफेक्ट तरह से बनाना सीख जाएं, तो ये एकदम मार्केट स्टाइल क्रिस्पी और कुरकुरा बनता है। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बिंदेश्वरी सिंह ने ऐसी ही परफेक्ट डोसा बैटर से जुड़ी कुछ टिप्स साझा की हैं, आइए जानते हैं।

डोसा बैटर के लिए चावल और दाल का अनुपात क्या रखें?

परफेक्ट डोसा बैटर बनाने के लिए 3:1 का अनुपात फॉलो करें। यानी अगर आप 3 कप चावल ले रहे हैं तो दाल की मात्रा एक कप रखें। पारंपरिक रूप से डोसा बनाने के लिए इडली राइस का इस्तेमाल किया जाता है, आप कोई भी चावल ले सकते हैं। इसके अलावा दाल की बात करें तो इसमें बिना छिलके वाली उड़द दाल (धुली हुई) इस्तेमाल की जाती है।

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डोसा बैटर में और क्या-क्या चीजें मिलाएं?

दाल और चावल के अलावा डोसा के बैटर में कुछ और चीजें भी मिलाई जाती हैं। अगर आप 3 कप चावल और 1 कप दाल ले रहे हैं, तो उस हिसाब से इसमें 1/4 कप चना दाल, अरहर की दाल (2 चम्मच) और एक चम्मच मेथी दाना एड कर सकते हैं। जितनी भी मात्रा में दाल-चावल ले रहे हैं, इन सभी की मात्रा भी उसी हिसाब से एडजस्ट कर लें। अब सभी चीजों को अच्छे से दो-तीन बार वॉश कर लें, फिर 5-6 घंटे के लिए इन्हें भिगोकर रख दें।

पोहा मिलाने से लाइट और फ्लफी बनेगा डोसा

5-6 घंटे दाल भिगोकर रखने के बाद बैटर को पीसने से पहले आपको डेढ़ कप पोहे को पानी में भिगोकर कुछ देर के लिए रख देना है। 5 से 10 मिनट में ही ये अच्छी तरह फूल जाएगा। पोहा डालने से डोसा काफी लाइट और फ्लफी बनता है।

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इस तरह पीसकर बनाएं डोसा बैटर

अब भिगोकर रखी हुई दाल और पोहा को मिक्सचर में डालें। बैटर पीसने के लिए आपको वही पानी इस्तेमाल करना है, जिसमें आपने दाल को भिगोकर रखा था। इतने बैटर के लिए लगभग 1.25 से 1.75 कप तक पानी लग जाता है। हालांकि आपको पानी एक साथ नहीं, बल्कि थोड़ा-थोड़ा कर के एड करना है। इसे पीस लें, बैटर की कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए। यानी ना ज्यादा गाढ़ा, ना ज्यादा पतला। साथ ही इसका टेक्सचर थोड़ा दानेदार लगना चाहिए। इसे अगर आप किसी बर्तन में गिराएं तो ये रिबन जैसी कंसिस्टेंसी में गिरना चाहिए।

फास्ट फर्मेंटेशन के लिए मिलाएं ये 1 सीक्रेट चीज

अब बैटर को एक बड़े बाउल में निकाल लें। इसमें चुटकी भर चीनी एड करें। चीनी मिलाने से फर्मेंटेशन का प्रोसेस तेजी से होता है। बैटर को 2-3 मिनट के लिए हाथ से लगातार फेंटे। फिर बैटर को ढककर किसी गर्म जगह पर 10-12 घंटे के लिए रख दें। ये बिल्कुल परफेक्टली फर्मेंट हो जाएगा।

फ्रिज में कितने दिन स्टोर कर सकते हैं ये बैटर

जितना बैटर आपको इस्तेमाल करना है, उसमें स्वादानुसार नमक मिलाकर आप डोसा तैयार कर सकते हैं। बाकी के बचे हुए बैटर में नमक ना मिलाएं। फ्रिज में ये आराम से 5-7 दिनों तक स्टोर किया जा सकता है।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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