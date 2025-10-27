Hindustan Hindi News
बिरयानी में कितने चावल डालें और कितना चिकन या पनीर? शेफ पंकज से जानें सीक्रेट फॉर्मूला!

संक्षेप: कई लोग इसे ले कर ही कन्फ्यूज रहते हैं कि बिरयानी में चिकन कितना डालें और चावल कितने। यानी परफेक्ट बिरयानी बनाने के लिए चिकन और चावल का सही अनुपात कितना होना चाहिए। अगर आप भी अक्सर इसे ले कर कन्फ्यूज रहती हैं, तो आइए जानते हैं।

Mon, 27 Oct 2025 01:21 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
चिकन बिरयानी ऐसी डिश है, जिसका स्वाद एक बार चख लें तो फिर ये आपका फेवरिट हो जाएगा। चावल, चिकन और सही मसालों के साथ धीमी आंच पर पकी बिरयानी की खुशबू और स्वाद दोनों ही लाजवाब होते हैं। कोई खास दावत रखी हो या छुट्टी का दिन हो, उसे जायकेदार बनाने के लिए घर में बिरयानी बनना कॉमन है। हालांकि बात जब चिकन बिरयानी की हो, तो एक सवाल बहुत पूछा जाता है। कई लोग इसे ले कर ही कन्फ्यूज रहते हैं कि बिरयानी में चिकन कितना डालें और चावल कितने। यानी परफेक्ट बिरयानी बनाने के लिए चिकन और चावल का सही अनुपात कितना होना चाहिए। अगर आप भी अक्सर इसे ले कर कन्फ्यूज रहती हैं, तो आइए जानते हैं।

बिरयानी में कितना चावल डालें और कितना चिकन?

मास्टरशेफ पंकज भदौरिया बताती हैं कि आप चिकन बिरयानी बनाएं, मटन बिरयानी, प्रॉन बिरयानी या पनीर बिरयानी ही, सही अनुपात होना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक सिंपल सा रूल फॉलो करें। आपका मीट या पनीर हमेशा चावल के हिस्से से दोगुना होना चाहिए। यानी अगर आप 500 ग्राम चावल ले रहे हैं, तो मीट या पनीर 1 किलो लें। इससे मात्रा एकदम परफेक्ट रहेगी और बिरयानी का स्वाद भी बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला आयेगा।

मीट को मैरीनेट करना है जरूरी

मीट जूसी और फ्लेवरफुल हो, इसके लिए मेरिनेशन बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि रात भर मीट को मैरीनेट होने दें, नहीं तो कम से कम 4 घंटे के लिए जरूर रखें। इसे मैरीनेट करने के लिए आप दही, नींबू का रस, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक और हल्दी का इस्तेमाल करें। वेजिटेबल बिरयानी बना रही हैं, तो भी सब्जियों को दही और मसालों में मैरीनेट जरूर करें।

दम कुकिंग से आयेगा रेस्टोरेंट वाला स्वाद

एकदम ऑथेंटिक स्वाद वाली बिरयानी बनानी है, तो दम कुकिंग करें। इसमें भाप को रोकने के लिए एल्यूमिनियम फॉयल से बर्तन को सील कर लें। इसके बाद 30-40 मिनट के लिए धीमी आंच पर बिरयानी को पकने दें। इससे बिरयानी के फ्लेवर आपस में अच्छी तरह मिल जाते हैं और चावल भी बढ़िया पकते हैं। सीधी आंच पर बिरयानी ना पके, इसके लिए आप बर्तन के नीचे तवे का इस्तेमाल भी कर सकती हैं।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
