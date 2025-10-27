बिरयानी में कितने चावल डालें और कितना चिकन या पनीर? शेफ पंकज से जानें सीक्रेट फॉर्मूला!

संक्षेप: कई लोग इसे ले कर ही कन्फ्यूज रहते हैं कि बिरयानी में चिकन कितना डालें और चावल कितने। यानी परफेक्ट बिरयानी बनाने के लिए चिकन और चावल का सही अनुपात कितना होना चाहिए। अगर आप भी अक्सर इसे ले कर कन्फ्यूज रहती हैं, तो आइए जानते हैं।

चिकन बिरयानी ऐसी डिश है, जिसका स्वाद एक बार चख लें तो फिर ये आपका फेवरिट हो जाएगा। चावल, चिकन और सही मसालों के साथ धीमी आंच पर पकी बिरयानी की खुशबू और स्वाद दोनों ही लाजवाब होते हैं। कोई खास दावत रखी हो या छुट्टी का दिन हो, उसे जायकेदार बनाने के लिए घर में बिरयानी बनना कॉमन है। हालांकि बात जब चिकन बिरयानी की हो, तो एक सवाल बहुत पूछा जाता है। कई लोग इसे ले कर ही कन्फ्यूज रहते हैं कि बिरयानी में चिकन कितना डालें और चावल कितने। यानी परफेक्ट बिरयानी बनाने के लिए चिकन और चावल का सही अनुपात कितना होना चाहिए। अगर आप भी अक्सर इसे ले कर कन्फ्यूज रहती हैं, तो आइए जानते हैं।

बिरयानी में कितना चावल डालें और कितना चिकन? मास्टरशेफ पंकज भदौरिया बताती हैं कि आप चिकन बिरयानी बनाएं, मटन बिरयानी, प्रॉन बिरयानी या पनीर बिरयानी ही, सही अनुपात होना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक सिंपल सा रूल फॉलो करें। आपका मीट या पनीर हमेशा चावल के हिस्से से दोगुना होना चाहिए। यानी अगर आप 500 ग्राम चावल ले रहे हैं, तो मीट या पनीर 1 किलो लें। इससे मात्रा एकदम परफेक्ट रहेगी और बिरयानी का स्वाद भी बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला आयेगा।

मीट को मैरीनेट करना है जरूरी मीट जूसी और फ्लेवरफुल हो, इसके लिए मेरिनेशन बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि रात भर मीट को मैरीनेट होने दें, नहीं तो कम से कम 4 घंटे के लिए जरूर रखें। इसे मैरीनेट करने के लिए आप दही, नींबू का रस, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक और हल्दी का इस्तेमाल करें। वेजिटेबल बिरयानी बना रही हैं, तो भी सब्जियों को दही और मसालों में मैरीनेट जरूर करें।