1 कप बेसन में कितनी सूजी मिलाकर बनाएं हलवा? दानेदार हलवे के लिए नोट कर लें टिप्स

बेसन-सूजी का हलवा खूब टेस्टी लगता है, लेकिन ये तभी परफेक्ट बनता है जब इसमें बेसन, सूजी और घी का अनुपात ठीक हो। ऐसी ही कुछ टिप्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिन्हें जान लेंगे तो हमेशा परफेक्ट हलवा बनकर तैयार होगा।

कुछ मीठा खाने का दिल करे और गरमा-गरम देसी घी में बना हुआ हलवा खाने को मिल जाए, इससे मजे की बात भला क्या हो सकती है। हलवा खाने के लिए किसी खास मौके का इंतजार करने की जरूरत नहीं, बस जब मन करे थोड़ा सा जरूर बना लेना चाहिए। ऐसे मौकों के लिए बेसन और सूजी का हलवा परफेक्ट रहता है। इसका दानेदार टेक्सचर और मुंह में घुलने वाला स्वाद, बस एक बार खा लो तो बार-बार मन करता है। इसे बनाना बिल्कुल सिंपल है, लेकिन कितने बेसन में कितनी सूजी मिलाई जाए, देसी घी और चीनी की मात्रा क्या रहेगी; ऐसी छोटी छोटी सी कन्फ्यूजन अक्सर बनी रहती हैं। तो चलिए आज परफेक्ट बेसन-सूजी हलवा बनाने के लिए सही अनुपात जान लेते हैं। साथ ही कुछ टिप्स भी, ताकि हलवा हर बार स्वादिष्ट बने।

हलवे के लिए 1 कप बेसन में कितनी सूजी मिलाएं? सूजी-बेसन का परफेक्ट हलवा बनाने के लिए इसका सही अनुपात रखना सबसे जरूरी स्टेप है। हलवाई जैसा स्वाद और टेक्चर पाने के लिए आमतौर पर अगर आप 1 कप बेसन ले रहे हैं, तो सूजी की मात्रा 1/3 कप रखें। इससे हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनता है। जहां बेसन हलवे में गहरा स्वाद और खुशबू लाता है, वहीं सूजी से दानेदार टेक्चर आता है। दोनों का बैलेंस अगर सही रहे, तो हलवा बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है।

चीनी और देसी घी की सही मात्रा भी जरूरी है हलवा तभी टेस्टी बनता है, जब इसमें अच्छी मात्रा में देसी घी की खुशबू और स्वाद आए। अगर आप एक कप बेसन और 1/3 कप सूजी ले रहे हैं, तो देसी घी की मात्रा भी लगभग एक कप रखें। घी कम होने पर मिश्रण अच्छे से भून नहीं पाता, जिससे कच्चापन रह सकता है। वहीं अगर चीनी की बात करें तो इतने हलवे के लिए लगभग आधा कप चीनी काफी रहती है। बाकी आप कितना मीठा खाना पसंद करते हैं, उस हिसाब से चीनी की मात्रा एडजस्ट कर सकते हैं।

इस तरह बनाने से बढ़ेगा हलवे का स्वाद बेसन-सूजी का टेस्टी हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाही में देसी घी को गर्म कर लें। पहला जरूरी स्टेप है बेसन की अच्छे से भुनाई करना। घी में बेसन को पहले अच्छे से मिक्स कर लें ताकि किसी तरह की गुठलियां ना रहें। फिर इसमें सूजी एड करें और इन्हें चलाते हुए तक तक भूनें, जबतक इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना होना शुरू हो जाए।

हलवे में ड्राई फ्रूट्स का स्वाद भी काफी अच्छा लगता है। इस स्टेज पर किशमिश या कटे हुए काजू बादाम एड कर सकते हैं। फिर इसमें स्वादानुसार चीनी मिलाएं और अच्छे से मिक्स कर लें। चीनी मेल्ट हो जाए तो थोड़ा सा इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं। इससे हलवे की खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं।