1 कप गेहूं के आटे में कितना घी और पानी मिलाएं? दानेदार हलवा बनाना है तो नोट कर लें 3 टिप्स
Aata Halwa Tips: गेहूं के आटे का हलवा सूजी के हलवे से भी टेस्टी लगता है। बस आपको इसका सही रेशियो पता होना चाहिए। यहां हम आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रहे हैं, जिन्हें फॉलो कर के हर बार परफेक्ट हलवा बनेगा।
कभी-कभी कुछ मीठा खाने का मन करे तो हलवा सबसे पहले दिमाग में आता है। सूजी से ले कर मूंग दाल तक, हलवा कई चीजों का बनता है लेकिन क्या आपने कभी आटे का हलवा खाया है? गेहूं के आटे का हलवा इतना टेस्टी और मुंह में घुलने वाला होता है कि इसके आगे सूजी का हलवा भी फेल है। जब भी मीठा खाने की क्रेविंग हो तो पूरी फैमिली के लिए फटाफट से आप टेस्टी सा आटे का हलवा बना सकती हैं। इसकी रेसिपी तो सिंपल है लेकिन अक्सर कन्फ्यूजन रहती है कि इसमें आटा, घी और चीनी का क्या अनुपात रखें। कई बार ये ड्राई बन जाता है या इसमें गुठलियां सी पड़ जाती हैं। तो चलिए परफेक्ट आटे का हलवा बनाने की टिप्स जानते हैं। सभी चीजों का सही अनुपात और छोटी-छोटी बातें ध्यान में रखेंगी तो एकदम परफेक्ट दानेदार, मुंह में घुलने वाला आटे का हलवा बनकर तैयार होगा।
आटे के हलवे का सबसे परफेक्ट रेशियो क्या है?
एकदम परफेक्ट और मुंह में घुलने वाले हलवे के लिए सबसे सही रेशियो माना जाता है 1:1:1:3। यानी अगर आप एक कप गेहूं का आटा ले रही हैं, तो उसमें एक कप देसी घी और एक कप ही चीनी डालें। साथ में पानी का इस्तेमाल लगभग 3 कप होगा। अब अगर आपको मीठा थोड़ा ज्यादा पसंद आता है, तो चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से थोड़ी सी बढ़ा सकती हैं। इस अनुपात से हलवा बनाएंगी तो हर बार बिल्कुल दानेदार और स्वादिष्ट बनेगा।
दानेदार हलवे के लिए देसी घी में भूनें आटा
खुशबूदार और दानेदार हलवे के लिए हमेशा देसी घी का इस्तेमाल करें। हलवा तभी टेस्टी बनता है जब आटे को घी में अच्छी तरह भूना जाए। इसके लिए मोटे तले की कढ़ाही में एक कप घी डालें और उसमें एक कप ही आटा डालकर चलाते हुए भूनना शुरू कर दें। इसे मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें, जबतक आटे का रंग गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और उसमें से खुशबू ना आने लगे। जल्दीबाजी में कम भुना हुआ आटा हलवे के स्वाद और टेक्सचर को खराब कर सकता है।
हलवे में चीनी कब डालनी चाहिए?
हलवा परफेक्ट बने इसके लिए चीनी सही टाइम पर डालना भी जरूरी होता है। आपको देसी घी में आटा भून लेना है, जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें चीनी एड करें। चीनी को आटे के साथ अच्छी तरह मिक्स करें और मेल्ट होने तक पका लें। इसके बाद आपको हलवे में पानी एड करना है और इसे मिक्स करते हुए पकने देना है। जब ये सही कंसिस्टेंसी में आ जाए तो गैस की फ्लेम बंद कर दें, हलवा बनकर तैयार है।
स्वाद की टिप: हलवे को और स्वादिष्ट बनाने के लिए आप इसमें इलायची पाउडर, कटे हुए काजू-बादाम या किशमिश डाल सकती हैं। इससे हलवे में क्रंच एड होता है, जिससे टेस्ट और भी बढ़ जाता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
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