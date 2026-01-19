चटनी के लिए ढेर सारा लहसुन छीलना है तो सीख लें ये 5 ट्रिक, मिनटों में हो जाएगा काम!

संक्षेप: एक-एक लहसुन छीलना फिर काटना बहुत मुश्किल होता है। चलिए आज आपके इसी काम को थोड़ा सा आसान बना देते हैं। यहां हम आपके लिए लहसुन छीलने की 5 ट्रिक ले कर आए हैं, जिन्हें जान लेंगी तो किलोभर लहसुन छीलना भी आपके लिए मिनटों का काम बन जाएगा।

रोज की सब्जी बनानी हो या चटपटी सी चटनी खाने का मन हो, लहसुन का इस्तेमाल लगभग हर डिश में होता है। इसकी खुशबू और फ्लेवर हर डिश का जायका बढ़ा देती है। हालांकि लहसुन के साथ एक समस्या है उसे छीलने की। खासतौर से अगर आप लहसुन की चटनी बना रही हैं तो उसमें ज्यादा लहसुन चाहिए होते हैं, जिन्हें छीलना अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग और बोरियत भरा काम है। एक-एक लहसुन छीलना फिर काटना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए आज आपके इसी काम को थोड़ा सा आसान बना देते हैं। यहां हम आपके लिए लहसुन छीलने की 5 ट्रिक ले कर आए हैं, जिन्हें जान लेंगी तो किलोभर लहसुन छीलना भी आपके लिए मिनटों का काम बन जाएगा।

ट्रिक 1: प्लेट का इस्तेमाल करें लहसुन छीलने की ये ट्रिक बड़ी जबरदस्त है। इसके लिए सबसे पहले लहसुन की कलियां अलग-अलग कर लें। लहसुन को हल्का दबाएंगी तो कलियां अपने आप अलग हो जाएंगी। अब लहसुन को एक पतीले में डालें और प्लेट से ढक दें। प्लेट और पतीले को पकड़ते हुए एक डेढ़ मिनट के लिए शेक करें। अपने आप लहसुन छिल जाएगा। हालांकि याद रखें ये ट्रिक सिर्फ सूखे लहसुन पर काम करती है। नया लहसुन जिसका छिलका थोड़ा गीला होता है, उसके लिए आप नीचे दी गई दूसरी ट्रिक्स फॉलो कर सकती हैं।

ट्रिक 2: प्लास्टिक बॉटल का इस्तेमाल करें प्लास्टिक की बॉटल या कांच का जार रखा हुआ है, तो उसकी मदद से भी आप आराम से लहसुन छील सकती हैं। बस लहसुन की कलियां अलग करें और उन्हें जार में डालें। अब जार का ढक्कन बंद करें और इसे तेज-तेज शेक करें। कुछ ही देर में लहसुन के छिलके अलग हो जाएंगे।

ट्रिक 3: माइक्रोवेव से छीलें लहसुन घर में माइक्रोवेव है तो लहसुन छीलना आपके लिए मिनटों का काम है। बस लहसुन को कुछ देर के लिए माइक्रोवेव में रख दें। थोड़ी ही देर में ये ड्राई हो जाएगा, फिर इसे छीलना बेहद आसान हो जाता है। आप हाथों से आराम से लहसुन छील सकती हैं। इसके अलावा ऊपर के दो तरीके भी अपना सकते हैं।

ट्रिक 4: चाकू से दबाकर फटाफट छिल जाएगा लहसुन चाकू की मदद से लहसुन छीलना बेहद आसान हो जाता है। इसके लिए लहसुन की कलियां निकालकर अलग कर लें। अब चाकू की मदद से लहसुन की एक-एक कलियों को हल्का दबाती जाएं। इससे आप लहसुन बड़ी आराम से छील पाएंगी।