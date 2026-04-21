परफेक्ट पास्ता का सीक्रेट: पानी में कितना नमक डालें? शेफ पंकज भदौरिया से जानें
पास्ता उबालते समय अक्सर लोग नमक की मात्रा को लेकर काफी कन्फ्यूज रहते हैं। अगर पानी में सही मात्रा में नमक ना हो, तो पास्ता अंदर से फीका रह जाता है और फिर परफेक्ट स्वाद नहीं आता। यहां जानें शेफ पंकज का सीक्रेट टिप-
पास्ता बनाना आसान लगता है, लेकिन उसका परफेक्ट स्वाद पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अक्सर लोग सॉस और टॉपिंग्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन एक छोटी-सी गलती पूरे स्वाद को बिगाड़ सकती है- और वह है पानी में सही मात्रा में नमक ना डालना। कई लोग पास्ता उबालते समय नमक या तो बहुत कम डालते हैं या बिल्कुल नहीं डालते, जिससे पास्ता अंदर से फीका रह जाता है। जबकि असली सीक्रेट यही है कि पास्ता को उबालते समय ही सही तरह से सीजन किया जाना चाहिए।
एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अगर शुरुआत सही हो, तो पास्ता का स्वाद अपने आप बेहतर हो जाता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि पानी में कितना नमक डालना चाहिए, ताकि हर बार आपका पास्ता स्वाद में बिल्कुल परफेक्ट बने।
Pankaj Bhadouria के अनुसार, पास्ता के पानी में इतना नमक होना चाहिए कि वह 'समुद्र के पानी' जैसा हल्का नमकीन लगे। इसका मतलब है कि लगभग 1 लीटर पानी में कम से कम 2 चम्मच नमक डालना चाहिए। जब पास्ता उबलता है, तो वह पानी को सोखता है। इसी पानी के साथ नमक भी पास्ता के अंदर चला जाता है जिससे वह अंदर से ही स्वादिष्ट बनता है। अगर पानी फीका होगा, तो पास्ता भी फीका रह जाएगा।
पास्ता में नमक डालने का सही तरीका
- सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी उबालें: पास्ता को सही तरीके से पकाने के लिए हमेशा बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें, ताकि पास्ता को फैलने और अच्छे से पकने की जगह मिले। पानी अच्छी तरह उबलना जरूरी है, तभी पास्ता सही टेक्सचर में बनेगा।
- जब पानी उबलने लगे, तब उसमें नमक डालें: पानी के अच्छे से उबलने के बाद ही नमक डालें। इससे नमक जल्दी घुलता है और पानी में समान रूप से फैल जाता है, जिससे हर पास्ता पीस में स्वाद अच्छे से पहुंचता है।
- नमक अच्छे से घुल जाने के बाद पास्ता डालें: नमक डालने के बाद एक बार पानी को हल्का सा चला लें, ताकि नमक पूरी तरह घुल जाए। इसके बाद पास्ता डालें, जिससे वह उबलते और सीजन किए हुए पानी को अच्छे से सोख सके।
क्या गलतियां ना करें?
- पानी में नमक डालना भूल जाना
- बहुत कम नमक डालना
- पास्ता पकने के बाद ऊपर से नमक डालना (इससे स्वाद अंदर तक नहीं जाता)
एक आसान टिप
अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि नमक सही है या नहीं, तो पानी का स्वाद चखें। अगर हल्का समुद्र जैसा नमकीन लगे, तो समझिए मात्रा सही है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।