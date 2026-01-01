ना फटेंगे आलू, ना टूटेंगे अंडे...शेफ पंकज भदौरिया ने बताया हर चीज को उबालने का सही तरीका

संक्षेप: Right Water Temperature To Cook Food : अगर आपके साथ भी किचन में कई बार ऐसी कुकिंग मिस्टेक हो जाती हैं तो मास्टर शेफ पंकज भदौरिया के ये कुकिंग टिप्स आपकी उलझन को दूर करने वाले हैं। आइए जानते हैं किस चीज को पकाने के लिए पानी के तापमान से लेकर किन जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए।

खाना पकाना सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक कला भी है। मसाले पकाने से लेकर सही टाइम और मात्रा का ध्यान रखने से ही भोजन स्वादिष्ट और पौष्टिक बनता है। लेकिन कई बार कुकर में सीटी ज्यादा लगने से आलू ज्यादा गल जाते हैं तो कभी अंडे उबालते समय फटने लगते हैं, हद तो तब हो जाती है जब सब्जियां पकाते समय वो ज्यादा गल जाती हैं। इस तरह की समस्याओं के पीछे वजह चाहे जो कुछ भी हो समय, मेहनत, समान और मूड चारों चीजें खराब हो ही जाती हैं। मास्टर शेफ पंकज भदौरिया के अनुसार, पानी का तापमान स्वाद और बनावट को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आपके साथ भी किचन में कई बार ऐसी कुकिंग मिस्टेक हो जाती हैं तो मास्टर शेफ पंकज भदौरिया के ये कुकिंग टिप्स आपकी उलझन को दूर करने वाले हैं। आइए जानते हैं किस चीज को पकाने के लिए पानी के तापमान से लेकर किन जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए।

आलू उबालते समय पानी के तापमान का रखें ख्याल ​आलू उबालने के लिए कभी भी सीधा गर्म पानी का यूज ना करें। ऐसा करने पर आलू का बाहरी हिस्सा तुरंत पक जाएगा और आलू ज्यादा गल जाएंगे। इसलिए आलू को हमेशा सामान्य या ठंडे पानी से भरे बर्तन में डालकर ही गैस पर चढ़ाएं।

अंडे उबालने का सही तरीका कई लोगों की यह शिकायत रहती है कि अंडे उबालते समय अकसर अंडे के छिलके पानी में ही फट जाते हैं और अंदर का हिस्सा बाहर निकलने लगते हैं। पंकज भदौरिया सलाह देती हैं कि ऐसा अकसर तापमान के अचानक बदलने पर होता है। अंडों को हमेशा पहले बर्तन में रखकर ऊपर से ठंडा पानी डालकर ही गैस पर उबालने के लिए रखें। ऐसा करने से अंडे के छिलके पानी के तापमान के साथ धीरे-धीरे गरम होंगे और फटेंगे नहीं।

पास्ता और नूडल्स पास्ता और मैकरोनी को पकाने के लिए हमेशा खौलते हुए पानी का इस्तेमाल करें। बता दें, पास्ता में मौजूद स्टार्च को अगर ठंडे पानी में डाला जाएगा, तो पानी गरम होने तक पास्ता आपस में चिपक जाएगा। उबलते पानी में थोड़ा नमक और तेल डालने से पास्ता खिला-खिला बना रहता है।