Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाpankaj bhadouria reveals secret of right way to boil potatoes eggs vegetables pasta to prevent getting mushy or broken
ना फटेंगे आलू, ना टूटेंगे अंडे...शेफ पंकज भदौरिया ने बताया हर चीज को उबालने का सही तरीका

ना फटेंगे आलू, ना टूटेंगे अंडे...शेफ पंकज भदौरिया ने बताया हर चीज को उबालने का सही तरीका

संक्षेप:

Right Water Temperature To Cook Food : अगर आपके साथ भी किचन में कई बार ऐसी कुकिंग मिस्टेक हो जाती हैं तो मास्टर शेफ पंकज भदौरिया के ये कुकिंग टिप्स आपकी उलझन को दूर करने वाले हैं। आइए जानते हैं किस चीज को पकाने के लिए पानी के तापमान से लेकर किन जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए।

Jan 01, 2026 11:56 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

खाना पकाना सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक कला भी है। मसाले पकाने से लेकर सही टाइम और मात्रा का ध्यान रखने से ही भोजन स्वादिष्ट और पौष्टिक बनता है। लेकिन कई बार कुकर में सीटी ज्यादा लगने से आलू ज्यादा गल जाते हैं तो कभी अंडे उबालते समय फटने लगते हैं, हद तो तब हो जाती है जब सब्जियां पकाते समय वो ज्यादा गल जाती हैं। इस तरह की समस्याओं के पीछे वजह चाहे जो कुछ भी हो समय, मेहनत, समान और मूड चारों चीजें खराब हो ही जाती हैं। मास्टर शेफ पंकज भदौरिया के अनुसार, पानी का तापमान स्वाद और बनावट को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आपके साथ भी किचन में कई बार ऐसी कुकिंग मिस्टेक हो जाती हैं तो मास्टर शेफ पंकज भदौरिया के ये कुकिंग टिप्स आपकी उलझन को दूर करने वाले हैं। आइए जानते हैं किस चीज को पकाने के लिए पानी के तापमान से लेकर किन जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आलू उबालते समय पानी के तापमान का रखें ख्याल

​आलू उबालने के लिए कभी भी सीधा गर्म पानी का यूज ना करें। ऐसा करने पर आलू का बाहरी हिस्सा तुरंत पक जाएगा और आलू ज्यादा गल जाएंगे। इसलिए आलू को हमेशा सामान्य या ठंडे पानी से भरे बर्तन में डालकर ही गैस पर चढ़ाएं।

ये भी पढ़ें:गुड़ को साल भर स्टोर करने के लिए आजमाएं वीना गुप्ता के स्मार्ट किचन टिप्स

अंडे उबालने का सही तरीका

कई लोगों की यह शिकायत रहती है कि अंडे उबालते समय अकसर अंडे के छिलके पानी में ही फट जाते हैं और अंदर का हिस्सा बाहर निकलने लगते हैं। पंकज भदौरिया सलाह देती हैं कि ऐसा अकसर तापमान के अचानक बदलने पर होता है। अंडों को हमेशा पहले बर्तन में रखकर ऊपर से ठंडा पानी डालकर ही गैस पर उबालने के लिए रखें। ऐसा करने से अंडे के छिलके पानी के तापमान के साथ धीरे-धीरे गरम होंगे और फटेंगे नहीं।

पास्ता और नूडल्स

पास्ता और मैकरोनी को पकाने के लिए हमेशा खौलते हुए पानी का इस्तेमाल करें। बता दें, पास्ता में मौजूद स्टार्च को अगर ठंडे पानी में डाला जाएगा, तो पानी गरम होने तक पास्ता आपस में चिपक जाएगा। उबलते पानी में थोड़ा नमक और तेल डालने से पास्ता खिला-खिला बना रहता है।

हरी सब्जियां

सब्जियों को उबालते समय फोकस उनका रंग और पोषक तत्व बचाना होता है। शेफ पंकज सब्जियां पकाने के लिए हमेशा गरम पानी का इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं। ठंडे पानी में देर तक सब्जियां रखने से उनका रंग फीका पड़ने के साथ वो ज्यादा गल जाती हैं। सब्जियों को उबलते पानी में 2-3 मिनट डालकर तुरंत ठंडे पानी में डाल दें। इससे सब्जियों का प्राकृतिक हरा रंग बना रहता है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Kitchen Tips Cooking Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।