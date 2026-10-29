काम की बात: पनीर, दूध, खोया और मिठाई में ऐसे पहचानें मिलावट, त्योहारों पर खरीदने से पहले जान लें ये तरीके
त्योहार के सीजन में मिठाई, मावा, दूध, पनीर, घी बाजार में धड़ल्ले से बिकता है और हम इन्हें खरीदते भी हैं। ज्यादा मांग होने की वजह से इनमें मिलावट भी खूब होती है, जिससे पहचानना जरूरी है। चलिए जानते हैं सभी चीजों की पहचान कैसे करें।
त्योहारों में बाजार में मिठाइयों की भरमार होती है और लोग घर पर कई तरह के पकवान बनाने के लिए पनीर भी खरीदते हैं। पनीर, दूध, मिठाई, खोया त्योहार का खास हिस्सा बन जाते हैं लेकिन इनकी मांग ज्यादा बढ़ने की वजह से कई दुकानदार मिलावट करने लगते हैं। दुकान पर देखने में सबकुछ ताजा लगता है लेकिन असल में मिलावटी हो सकता है और ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। अगर आप भी ऐसी चीजों को खरीदते या खाते हैं, तो सतर्क हो जाइये। ऐसे में जरूरी है कि आप दूध, पनीर, खोया या मिठाइयों में मिलावट की पहचान करने के कुछ तरीके जान लीजिए।
1. पनीर खरीदते समय इन बातों पर दें ध्यान
पनीर का इस्तेमाल त्योहारों पर खूब होता है। पनीर के स्नैक्स, सब्जी लोग खूब बनाते हैं और चाव से खाते हैं। बाजार से खरीदते समय आपको पनीर बिल्कुल ताजा लगता होगा लेकिन हर पनीर सही हो ऐसा जरूरी नहीं है।पनीर की मिलावट जांचने के लिए घर पर उसे देखकर, सूंघकर या चखकर उसकी गुणवत्ता का पता चल सकता है। अगर पनीर में स्टार्च जैसी मिलावट का पता लगाना है, तो आयोडीन नमक डालकर जांच करें। अगर नमक डालने पर पनीर का कलर नीला-काला हो रहा है, तो उसमें मिलावट हो सकती है।
2. दूध में मिलावट का कैसे लगाएं पता?
दूध रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल होता है। इसमें पानी, डिटर्जेंट, स्टार्च जैसी चीजों को मिलाया जाता है। हालांकि, दूध कई बार सिर्फ पानी मिलाने से ही पतला हो जाता है लेकिन अगर आपको उसकी शुद्धता पर संदेह हो तो उसे चेक कर सकते हैं। असली दूध धीरे-धीरे बहता है और पीछे एक सफेद निशान छोड़ता है, जबकि नकली दूध सीधे बह जाता है। अगर डिटर्जेंट मिला है तो उसमें झाग ज्यादा बनेगा।
3. मिठाई खरीदते समय रंग और खुशबू को करें चेक
त्योहारों पर बाजार में रंग-बिरंगी मिठाइयों की भरमार रहती है। इनमें इस्तेमाल होने वाले खोया, दूध, घी, चीनी और रंगों को गौर से देखना जरूरी है। खोया वाली मिठाई है, तो हाथ पर रगड़कर देखें। असली मावा मुलायम और दानेदार होता है और चिकनाई छोड़ता है। नकली मावा रबड़ जैसा महसूस होता है। इसके अलावा मिठाई के टुकड़े में थोड़ा गर्म पानी मिलाएं और आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डालें। अगर रंग नीला या काला हो जाए, तो उसमें स्टार्च मिला हो सकता है। मिठाई की पहचान उसकी महक से भी कर सकते हैं। खराब या मिलावटी मिठाई से अजीब से महक आएगी।
4. घी और खोया खरीदते समय बरतें सावधानी
त्योहारों पर घी और खोया का इस्तेमाल भी खूब होता है। अगर खुला हुआ घी और मावा ले रहे हैं, तो उसकी महक पहले सूंघकर देखें। मावा को हाथ पर रगड़कर देखने पर चिकनाई छूटेगी और अगर नकली होगा तो रबड़ जैसा लगेगा। घी को चेक करने के लिए एक गिलास पानी में एक चम्मच घी डालें। असली घी पानी की सतह पर तैरता रहता है। नकली या मिलावटी घी पानी में नीचे बैठ जाता है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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