सर्दी में बनाएं पालक-उड़द की टेस्टी और हेल्दी दाल, आसान है रेसिपी
संक्षेप: पालक की सब्जी आपने खूब खाई होगी लेकिन क्या कभी दाल खाई है। पालक और उड़द को मिलाकर सग्पैता दाल बनती है। ये दाल यूपी-बिहार में खूब खाई जाती है। अगर आप भी सर्दी के मौसम में पालक की कुछ अलग रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं, तो इसे बनाएं।
सर्दी के मौसम में पालक बाजार में खूब मिलने लगती है। पालक में प्रोटीन, आयरन की भरपूर मात्रा होती है, लोग इसे खाना पसंद करते हैं। पालक की सब्जी भी लोग खाते हैं और इसकी दाल भी बनती है। पालक और उड़द की दाल को मिलाकर सग्पैता दाल बनती है, जो खाने में टेस्टी लगती है। शायद आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा लेकिन यूपी-बिहार में इसे काफी चाव से खाया जाता है। इसे कई जगहों पर उड़द-पालक की दाल भी कहा जाता है। दोनों को मिलाकर दाल बनती है, जो स्वाद और सेहतमंद होती है।
सामग्री- पालक, उड़क दाल, लहसुन, नमक, मिर्च, पानी, तेल, घी।
कैसे बनाएं
सग्पैता बनाने के लिए सबसे पहले पालक को साफ करके उसे काट लें। पालक को काटने के बाद फिर एक पानी से धोएं। इससे इसमें लगी मिट्टी हट जाएगी। इसके बाद उड़द की दाल आप निकालकर धोएं। साथ में लहसुन और हरी मिर्च काट लें।
दाल चढ़ाएं
कुकर में तेल डालें और लहसुन-मिर्च डालकर हल्का भूरा होने दें। इसके बाद उड़द की दाल और कटी हुई पालक डालकर मिक्स करें। इसमें स्वादानुसार नमक डालें। अपने हिसाब से पानी डालकर कुकर बंद करें। इसमें 5-6 सीटी लगा दें। ध्यान रखें कि सीटी अच्छे से लग जाये, उड़द की दाल जल्दी पकती नहीं है।
तड़का दें
जब दाल पक जाएं, तब घी में हींग, लहसुन डालकर इसमें छौंका लगाएं। बस आपकी सग्पैता दाल बनकर तैयार हो जाएगी। इसे चावल या रोटी से मजे से खाएं। इसे सर्दियों में खाना सेहत के लिए भी अच्छा होता है। इसे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी खाना पसंद करते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
