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अब रोटी मेकर में भी बनेंगी एकदम मुलायम और फूली-फूली रोटियां! बस अपनाएं ये 1 आसान ट्रिक

Apr 26, 2026 01:33 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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तवे पर तो ज्यादातर सभी लोग गोल और फूली-फूली रोटियां बना लेते हैं लेकिन रोटी मेकर पर बनाना थोड़ा कठिन होता है। अगर आपके घर में रोटी मेकर हैं और उस पर रोटियां फूलती नहीं हैं, तो 1 ट्रिक को आज जान लें।

अब रोटी मेकर में भी बनेंगी एकदम मुलायम और फूली-फूली रोटियां! बस अपनाएं ये 1 आसान ट्रिक

तवे पर रोटी सेंकना तो लगभग हर किसी को आता है, और गैस पर रोटी आसानी से फूल भी जाती है। लेकिन जब बात रोटी मेकर की आती है, तो वही काम थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। रोटी मेकर ने भले ही गैस पर रोटी बनाने का झंझट कम कर दिया हो, लेकिन इस पर नरम और अच्छी तरह फूली हुई रोटियां बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर आपने भी रोटी मेकर खरीद लिया है, लेकिन आपकी रोटियां फूलने के बजाय पापड़ जैसी सख्त बन रही हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटी-सी ट्रिक है, जिसे बनाते समय ध्यान में रखने से आपकी रोटियां भी एकदम फूली हुई और मुलायम बनेंगी। तो चलिए, आज जानते हैं रोटी मेकर पर परफेक्ट, सॉफ्ट और फूली हुई रोटियां बनाने का आसान तरीका।

आटा लगाने का तरीका

रोटी मेकर में परफेक्ट रोटी बनाने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है, आटा सही तरीके से गूंथना। यहां आपको आटा थोड़ा सा नरम और हल्का गीला गूंथना होगा। ध्यान रहे, आटा इतना भी गीला न हो कि हाथों में चिपकने लगे, बल्कि बस इतना सॉफ्ट हो कि रोटी मेकर में आसानी से फैल सके। जब आटा सही कंसिस्टेंसी का हो जाता है, तो रोटियां अपने आप ज्यादा मुलायम बनती हैं और फूलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आटा गूंथने के बाद उसे तुरंत इस्तेमाल करने की गलती न करें। इसे करीब 15 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए और उसमें नमी बराबर फैल जाए।

रोटी मेकर को हीट करें

जब तक आपका आटा सेट हो रहा है, तब तक रोटी मेकर को प्री-हीट करना बिल्कुल भी न भूलें। इसके लिए रोटी मेकर को ऑन करें और उसे अच्छी तरह गर्म होने दें। ज्यादातर रोटी मेकर में इंडिकेटर लाइट होती है, जब ग्रीन लाइट जल जाती है, तो इसका मतलब है कि मशीन रोटी बनाने के लिए तैयार है। ध्यान रखें, बिना प्री-हीट किए रोटी बनाना शुरू करेंगे तो रोटी सही से न तो सिकेगी और न ही फूलेगी। इसलिए यह छोटा सा स्टेप ही आपकी रोटी के टेक्सचर और क्वालिटी में बड़ा फर्क डालता है।

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फूली-फूली बनाएं रोटी

आटे की एक लोई लें और उसका पेड़ा बनाते समय उस पर थोड़ा सा सूखा आटा (परथन) लगा लें। फिर हल्के हाथों से उसे थोड़ा सा फैला दें, ताकि वह रोटी मेकर पर आसानी से फैल सके। ध्यान रखें, ज्यादा दबाव न डालें, बस हल्का सा शेप देना है। अब ऊपर लगा अतिरिक्त सूखा आटा हल्के से झाड़ लें। इसके बाद इस लोई को रोटी मेकर पर रखें और ऊपर से दूसरी प्लेट को हल्के से दबाकर बंद करें। अब यहां सबसे जरूरी बात ध्यान रखें, रोटी को जल्दी पलटने की गलती न करें। जब तक एक साइड पर अच्छे से हल्के ब्राउन धब्बे नजर न आने लगें, तब तक उसे पलटें नहीं। जैसे ही धब्बे दिखने लगें, रोटी को पलट दें। यही वो छोटी-सी ट्रिक है, सही टाइम पर पलटना। इससे रोटी में अंदर की भाप बनती है और वह आसानी से फूल जाती है। इस आसान तरीके को अपनाकर आप रोटी मेकर पर भी तवे जैसी सॉफ्ट और फूली हुई रोटियां बना सकती हैं।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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