Burnt Pressure Cooker: जला हुआ कुकर रगड़-रगड़कर थक गए? बिना ज्यादा मेहनत ऐसे हटाएं जिद्दी दाग
Easy Way to Clean a Burnt Pressure Cooker: कई बार दाल, चावल या सब्जी बनाते समय प्रेशर कुकर का तला जल जाता है। ऐसे में घंटों रगड़ने की जरूरत नहीं है। एक आसान तरीका आपकी सफाई का काम काफी आसान बना सकता है।
रसोई में काम करते समय थोड़ी-सी लापरवाही भी बर्तन जलने का कारण बन सकती है। कभी दाल नीचे लग जाती है, तो कभी चावल या सब्जी कुकर के तले में चिपक जाती है। इसके बाद सबसे मुश्किल काम शुरू होता है जले हुए हिस्से को साफ करना। कई लोग घंटों तक कुकर रगड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी काले निशान आसानी से नहीं जाते।
अच्छी बात यह है कि इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। रसोई में मौजूद कुछ साधारण चीजों की मदद से जले हुए कुकर को काफी हद तक साफ कर सकते हैं। अगर सही तरीका अपनाया जाए, तो जिद्दी दाग भी आसानी से ढीले पड़ सकते हैं।
जले हुए कुकर को साफ करने का आसान तरीका
अगर कुकर का तला जल गया है, तो सबसे पहले उसमें इतना पानी भरें कि जला हुआ हिस्सा पूरी तरह ढक जाए। इसके बाद उसमें एक चम्मच खाने वाला सोडा डाल दें। अगर यह उपलब्ध ना हो, तो बर्तन धोने वाला लिक्विड भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
- पानी को अच्छी तरह उबालें
अब कुकर को आंच पर रखें और पानी को कुछ मिनट तक तेज आंच पर उबलने दें। इसके बाद आंच धीमी कर दें और कुछ मिनट और पकने दें। इस प्रक्रिया से जली हुई परत धीरे-धीरे नरम होने लगती है।
- ठंडा होने का इंतजार करें
बहुत से लोग जल्दबाजी में गर्म बर्तन को तुरंत साफ करने लगते हैं। लेकिन बेहतर परिणाम के लिए कुकर को पूरी तरह ठंडा होने दें। इससे जली हुई परत और ज्यादा ढीली पड़ जाती है और सफाई आसान हो जाती है।
- अब करें हल्की सफाई
जब कुकर ठंडा हो जाए, तब सफाई वाला जालीदार या साधारण घिसने वाला पैड लेकर धीरे-धीरे रगड़ें। ज्यादातर जली हुई परत आसानी से निकलने लगेगी। जरूरत पड़ने पर प्रक्रिया को दोबारा भी दोहरा सकते हैं।
यह तरीका किन चीजों पर काम कर सकता है?
- जली हुई दाल: दाल नीचे लग जाने पर कुकर के तले पर मोटी परत जम जाती है। यह तरीका उसे ढीला करने में मदद कर सकता है।
- चिपके हुए चावल: चावल जलने के बाद बर्तन से चिपक जाते हैं। उबालने की प्रक्रिया उन्हें हटाना आसान बना सकती है।
- जली हुई सब्जी: सब्जी का मसाला जल जाने पर बनने वाले काले निशान भी इस तरीके से हल्के पड़ सकते हैं।
जले हुए बर्तन साफ करते समय इन बातों का रखें ध्यान
- बहुत ज्यादा जोर से ना रगड़ें: अत्यधिक रगड़ाई से बर्तन की चमक प्रभावित हो सकती है।
- खाली बर्तन को आंच पर ना रखें: सफाई के लिए हमेशा पानी डालकर ही गर्म करें।
- सफाई के बाद अच्छी तरह धोएं: बर्तन को साफ पानी से कई बार धो लें ताकि कोई अवशेष ना रह जाए।
कुकर को जलने से कैसे बचाएं?
- खाना बनाते समय पानी की मात्रा सही रखें।
- आंच को जरूरत के अनुसार रखें।
- कुकर को लंबे समय तक बिना ध्यान दिए ना छोड़ें।
- सीटी लगने के बाद समय का ध्यान रखें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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