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अब घर पर मिनटों में बनकर तैयार होगा क्रिस्पी डोसा, ऑर्डर करें डोसा तवा के 6 विकल्प

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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डोसा खाना पसंद है, तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और घर बैठे ऑर्डर करें डोसा तवा। बिना मिलावट के मिनटों में बनकर तैयार करें फ्रेश डोसा।

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क्या आपको भी मेरी तरह अलग-अलग तरह के डोसा बनाना पसंद है, कभी पालक वाला ग्रीन डोसा तो कभी बीटरूट का लाल डोसा! अगर आप मां हैं, तो आपको पता होगा बच्चों को हेल्दी खिलाने के लिए इस तरह का ट्रिक अपनाना कितना जरूरी है। पर ज्यादातर महिलाओं की शिकायत होती है कि तवा पर डोसा डालते ही वो फट जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो डोसा बनाना छोड़ने की जगह अपना तवा बदलने पर विचार करें। एक अच्छे क्वालिटी का डोसा तवा आपका काम आसान बना देगा। इनपर डोसा आराम से निकल आता है, और लाल एवं क्रिस्पी बनता है। इस तरह आप ब्रेकफास्ट हो या डिनर अपना पसंदीदा डोसा किसी भी समय मिनटों में तैयार कर सकती हैं। वहीं इनपर अलग-अलग तरह का चीला भी बनाया जा सकता है। तो क्या सोच रहे, मोबाइल उठाएं और Amazon से डिस्काउंटेड प्राइस पर बेहद सस्ते में अपना डोसा तवा घर मंगवाएं!

अब घर पर मिनटों में बनकर तैयार होगा क्रिस्पी डोसा, ऑर्डर करें डोसा तवा के 6 विकल्प

Cello का अल्युमिनियम फ्लैट डोसा तवा नॉन स्टिकी है। इसमें नॉन स्टिक कोटिंग आएगी, जिस पर कम तेल में आराम से खाना पक सकता है। खासकर चीला और डोसा के लिए ये तवा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, मिनटों में क्रिस्पी डोसा बनाकर तैयार होगा। वहीं ये तवा स्पून फ्रेंडली भी है। अगर आप भी लंबे समय से डोसा तवा लेने का सोच रहे हैं, तो ये डोसा तवा एक अच्छा विकल्प है। इसका स्क्वायर शेप इसे एक यूनीक विकल्प बनाता है। इस समय डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है, मौके का लाभ उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।

SOLARA कास्ट आयरन डोसा तवा 12 इंच के साइज में आयेगा। अगर आपको भी डोसा पसंद है, मगर बनाना नहीं आता, तो ये डोसा तवा आपका काम आसान कर देगा। इसे गैस और इंडक्शन दोनों पर इस्तेमाल कर सकती हैं। इस डोसा तवा को कास्ट आयरन से तैयार किया गया है, जो एक सुरक्षित विकल्प है। हेल्दी कुकिंग के लिए इसे आज ही ऑर्डर करें। इन पर कम से कम तेल में बड़े साइज का क्रिस्पी डोसा तैयार कर सकते हैं। साथ ही रोटी, चिला तैयार करने के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। इस समय इसपर 56% का ऑफ उपलब्ध है, यानी आधे दाम में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

SUMEET ब्रांड का 4MM का नॉन स्टिकी डोसा तवा कुकिंग को आसान बना देगा। अल्युमिनियम से तैयार इस तवा को केवल गैस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ये मेटल स्पून फ्रेंडली है, यानी खाना बनाते हुए इसमें किसी तरह का स्क्रैच नहीं आएगा। इसमें आपको हैंडल भी मिलेगा ताकि कंफर्टेबल ग्रिप के साथ आप आराम से इनका इस्तेमाल कर सके। वहीं ये डिशवाशर सेफ प्रोडक्ट है, तो इसे धुलने भी आसान होगा। ये तवा टॉक्सिन फ्री है, और कुकिंग को हेल्दी और आसान बनाने में मदद करेगा। अगर ये विकल्प पसंद आया है, तो 35% के ऑफ पर इसे आर्डर कर सकते हैं।

Prestige का ग्रेनाइट नॉन स्टिकी डोसा तवा 30CM का है। ये 4.88MM के मोटे बेस के साथ आयेगा। इसमें 5 लेयर की कोटिंग है, इस तरह आप अपना पसंदीदा डोसा और चीला आराम से घर पर तैयार कर सकती हैं। इसे गैस और इंडक्शन दोनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डोसा तवा को PFOA फ्री मैटेरियल से तैयार किया गया है, ये 100% टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट है। आप बेफिक्र होकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको हैंडल भी मिलेगा ताकि कंफर्टेबल ग्रिप के साथ आप आराम से इनका इस्तेमाल कर सके। इस समय इसपर 18% का ऑफ उपलब्ध है, मौके का लाभ जरूर उठाएं!

CELLO अल्युमिनियम नॉन स्टिक इंडक्शन बेस्ड डोसा तवा की मदद से घर पर क्रिस्पी डोसा तैयार कर सकती हैं। इसे गैस स्टोव और इंडक्शन दोनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ ये डिशवॉशर सेफ है, यानी इसे धुलने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसका मटेरियल सुपर ड्यूरेबल है, सालों तक इस्तेमाल के बाद भी जल्दी खराब नहीं होगा। यह 100% PFOA फ्री कोटिंग के साथ आता है, जो टॉक्सिन फ्री कुकिंग में मदद करेगा। डोसा के अलावा इसपर हेल्दी चीला भी तैयार कर सकते हैं। खासकर घर में बच्चे हैं, तो इसे 45% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें।

HAWKINS का ये 28CM का डोसा तवा नॉन स्टिकी है, इसकी मदद से अब आप भी रोजाना क्रिस्पी डोसा तैयार कर सकते हैं। साथ में इन पर उत्तपम, रोटी, चपाती, नान किसी भी अन्य प्रकार का डिश तैयार कर सकते हैं। ये नॉन इंडक्शन बेस के साथ आयेगा, हालांकि, इसमें इंडक्शन बेस वाला ऑप्शन भी उपलब्ध है, चाहे तो वो भी खरीद सकते हैं। इसमें हाई क्वालिटी अल्युमिनियम इस्तेमाल हुआ है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। हालांकि, इस पर मेटल के चम्मचों का अधिक इस्तेमाल न करें, उससे कोटिंग खराब हो सकती है।

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Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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