सिर्फ एक्सपायरी डेट ही काफी नहीं! दूध खरीदने से पहले इन 7 चीजों को भी जरूर चेक करें
Things to check on your milk pouch : दूध के पैकेट पर लिखी चंद बाते चेक करने से आपकी सेहत और जेब दोनों अच्छी बनी रहती है। याद रखें एक जागरूक खरीदार बनना सिर्फ बचत नहीं, बल्कि सेहत की भी गारंटी होती है। आइए जानते हैं वो कौन सी 7 बातें हैं, जो दूध का पैकेट खरीदते समय जरूर चेक करनी चाहिए।
बच्चों के विकास और शरीर के अच्छे पोषण के लिए दूध एक उत्तम और संपूर्ण आहार माना जाता है। इसमें मौजूद कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, ए और बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व, इसे रोजमर्रा की डाइट का सबसे अहम हिस्सा बनाते हैं। हड्डियों की मजबूती से लेकर शारीरिक विकास और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाला दूध सेहत को कई गजब के फायदे देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं सेहत के लिए दूध के फायदे उस समय खराब हो जाते हैं, जब दूध का पैकेट बाजार से खरीदते समय व्यक्ति इन 7 बातों को अच्छी तरह चेक नहीं करता है। जी हां, दूध के पैकेट पर लिखी चंद बाते चेक करने से आपकी सेहत और जेब दोनों अच्छी बनी रहती है। याद रखें एक जागरूक खरीदार बनना सिर्फ बचत नहीं, बल्कि सेहत की भी गारंटी होती है। आइए जानते हैं वो कौन सी 7 बातें हैं, जो दूध का पैकेट खरीदते समय जरूर चेक करनी चाहिए।
दूध का पैकेट खरीदते समय जरूर चेक करें ये 7 चीजें
1. एक्सपायरी और 'Use By' डेट
दूध का पैकेट खरीदने का यह पहला और सबसे बुनियादी नियम है। पैकेट खरीदने से पहले हमेशा 'Use By' या 'Expiry Date' जरूर चेक करें। कोशिश करें कि वही पैकेट लें जिसकी तारीख में कम से कम 1-2 दिन का समय बचा हो। बासी दूध न केवल फट सकता है, बल्कि फूड पॉइजनिंग का कारण भी बन सकता है।
2. दूध का प्रकार (Full Cream, Toned या Double Toned)
अपनी जरूरत के हिसाब से दूध चुनें।
फुल क्रीम दूध: बच्चों और वजन बढ़ाने वालों के लिए बेस्ट रहता है। (ज्यादा फैट)
टोंड मिल्क: रोजमर्रा की चाय और पीने के लिए उपयुक्त रहता है।(संतुलित फैट)
डबल टोंड मिल्क: वजन घटाने वालों या हृदय रोगियों के लिए यह कम फैट वाला दूध परफेक्ट है।
3. 'FSSAI' का लोगो और लाइसेंस नंबर
भरोसेमंद दूध वही है जिस पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) का लोगो लगा हुआ हो। यह इस बात का प्रमाण है कि दूध सरकारी मानकों पर खरा उतरा है और पीने के लिए बिल्कुल सुरक्षित है।
4. पैकेट की सील और लीकेज
दूध का पैकेट कहीं से भी गीला या चिपचिपा नहीं होना चाहिए। अगर पैकेट की सील के पास दूध की बूंदें दिखें, तो इसका मतलब है कि उसमें हवा जा चुकी है, जिससे दूध बहुत जल्दी खराब हो सकता है।
5. स्टोरेज का तापमान (Storage Temperature)
चेक करें कि दुकानदार ने दूध को चिलर या फ्रिज में रखा है या नहीं। दूध को हमेशा 4°C या उससे कम तापमान पर स्टोर किया जाना चाहिए। बाहर खुले में धूप या गर्मी में रखे दूध के पैकेट को खरीदने से बचें।
6. पैकेट की बनावट (Swollen Packet)
अगर दूध का पैकेट फूला हुआ (Swollen) दिख रहा है, तो उसे बिल्कुल न खरीदें। पैकेट फूलने का मतलब है कि उसके अंदर बैक्टीरिया पनप चुके हैं और गैस बन रही है। ऐसा दूध सेहत के लिए जहर के समान है।
7. शुद्धता का निशान (Hologram या QR Code)
आजकल कई बड़े ब्रैंड्स मिलावट रोकने के लिए पैकेट पर QR Code या खास होलोग्राम देते हैं। आप इसे स्कैन करके दूध की शुद्धता और उसकी ओरिजिन (Origin) चेक कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
