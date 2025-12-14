Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाNo Sugar, No Ghee, No Mawa 5 Tips to Make Gajar ka Halwa Healthier and Protein rich
गाजर के हलवे में डबल होगा प्रोटीन! बिना चीनी, घी और मावे के ऐसे दें हेल्दी ट्विस्ट!

गाजर के हलवे में डबल होगा प्रोटीन! बिना चीनी, घी और मावे के ऐसे दें हेल्दी ट्विस्ट!

संक्षेप:

Healthy Gajar ka Halwa: अगर आप गाजर का हलवा बनाते हुए छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, तो बिना चीनी, मावा के टेस्टी हलवा बना सकते हैं। साथ ही एक ट्रिक से इसमें प्रोटीन की मात्रा भी डबल की जा सकती है। 

Dec 14, 2025 03:33 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share

सर्दियों में गाजर का हलवा खाने का मजा ही कुछ और होता है। हालांकि ज्यादातर घरों में जिस तरह गाजर का हलवा बनाता है, वो हेल्दी तो कहीं से भी नहीं होता। उसमें ढेर सारी चीनी, मावा और देसी घी डाला जाता है, जिससे कैलोरी की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट और हेल्थ कॉन्शियस लोग, गाजर का हलवा अवॉइड करते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप सर्दियों में गाजर का हलवा एंजॉय कर पाएं, बिना किसी टेंशन के? अगर आप हलवा बनाते हुए छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, तो बिना चीनी, मावा के टेस्टी हलवा बना सकते हैं। साथ ही एक ट्रिक से इसमें प्रोटीन की मात्रा भी डबल की जा सकती है। तो चलिए जानते हैं गाजर के हलवे को हेल्दी ट्विस्ट कैसे देना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिना घी के भूनें गाजर

गाजर का हलवा बनाते हुए सबसे पहला स्टेप होता है, गाजर को कद्दूकस करने के बाद घी में हल्का सा भून लेना। अगर आपको इसे थोड़ा हेल्दी ट्विस्ट देना है, तो बिना घी के गाजर भून लें। हल्की कम आंच पर ये आराम से भुन जाती है।

दूध की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं ये विकल्प

गाजर का हलवा बनाते हुए दूध इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अगर आप डेयरी अवॉइड करना चाहते हैं, तो कोकोनट मिल्क यानी नारियल का दूध एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आप घर में काजू का दूध भी बना सकते हैं। इसके लिए थोड़े से काजू और खजूर और साथ में ब्लेंड कर लें और भुनी हुई गाजर में एड करें।

चीनी की जगह क्या डालें?

वैसे तो हलवे में गाजर की हल्की मिठास होती ही है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा और मीठा करना चाहते हैं, तो चीनी की जगह खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर को कुछ देर के लिए गर्म पानी में भिगोकर रखें, फिर इन्हें पीसकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट से हलवा बिना किसी सिंथेटिक स्वीटनर के मीठा हो जाएगा।

मावे के जगह डालें पनीर या काजू

हलवे में मावा वाला टेक्सचर लाने के लिए आप थोड़ा सा पनीर क्रम्बल कर के मिला सकते हैं। इससे हलवे में प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है और टेस्ट भी दोगुना हो जाता है। इसके अलावा आप काजू का पाउडर बनाकर भी एड कर सकती हैं। इसके भी काफी अच्छा टेक्सचर आता है।

ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स एड करें

हलवे को टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए इसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स एड करना ना भूलें। आप बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता एड कर सकते हैं। इससे हलवे में हेल्दी फैट और प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है।

read moreये भी पढ़ें:
गाजर घिसने में दुख जाते हैं हाथ? सीख लें 2 ट्रिक, नहीं पड़ेगी कद्दूकस की जरूरत
अचार बनाते हुए थोड़ा सा गुड़ क्यों मिलाते हैं? फायदे जानकर आप भी यही करेंगी!
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।