ना जलेंगे ना कच्चे रहेंगे, पापड़ों को बिना तेल रोस्ट करने की ये छोटी सी ट्रिक जान लें
Cooking Tricks: पापड़ों को बिना तेल के रोस्ट करने और पकाने के लिए ओटीजी या ओवन नहीं है तो टेंशन ना लें। गैस पर भी बिना जले और कच्चेपन के पापड़ अच्छी तरह से रोस्ट होंगे, ये ट्रिक नोट कर लें।
मूंग दाल वाले पापड़ हो या फिर आलू के पापड़ ये चाय से लेकर खाने के साथ काफी सारे लोग पसंद करते हैं। पापड़ से बनी सब्जी से लेकर चाट तक लोग जमकर खाते हैं और इनके टेस्ट को काफी पसंद करते हैं। लेकिन तेल में तले फूड खाने से डॉक्टर ने मना किया है तो आप इन पापड़ों को रोस्ट करके भी खा सकते हैं। लेकिन पापड़ों को रोस्ट करना ट्रिकी काम लगता है, अक्सर इसमे गड़बड़ हो जाती है और पापड़ जल जाते हैं या कई बार कच्चे ही रह जाते हैं। अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है और ओवन आपके पास नहीं है तो इस ट्रिक से पापड़ों को सेंके। एक भी पापड़ कच्चा नहीं रहेगा और ना ही जलेगा।
पापड़ को बगैर तेल रोस्ट करने की ट्रिक
- पापड़ रोस्ट करने के लिए आप लोहे या स्टील की जाली लें।
- डायरेक्ट गैस की फ्लेम पर पापड़ों को भूनने की गलती ना करें।
- अगर लोहे की जाली पर सेंक रहीं तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखें।
- चिमटे की मदद से पापड़ को पकड़ें और तेजी से पलट कर सेंके। एक बार में 10 सेकेंड से ज्यादा गैस की आंच ना लगने दें।
- इस दौरान ध्यान रखें कि कौन सा साइड अच्छी तरह से सिंक चुका है।
- तीन से चार बार अलट-पलट कर पापड़ों को अच्छी तरह से रोस्ट किया जा सकता है।
- फौरन खाने की बजाय 2 मिनट ठंडा करें, जिससे पापड़ पूरी तरह से क्रिस्पी हो जाएं।
तवे पर पापड़ रोस्ट करने की ट्रिक
- स्टील या लोहे की जाली नहीं है तो सिंपल लोहे का तवा ले सकती हैं।
- एक बार तवे को अच्छी तरह से गर्म हो जाने दें। फिर गैस की आंच को धीमा कर दें। जिससे पापड़ जले नहीं।
- पापड़ को तवे पर रखें और गर्माहट से थोड़ा नर्म हो जाने दें।
- एक बार पापड़ नर्म हो जाए तो करछूल से दबाकर अच्छी रह से सेंक लें।
- दोनों तरफ पलटकर सेंके और ध्यान रखें कि पापड़ जलने ना पाएं।
- अगर ज्यादा देर एक साइड पापड़ को छोड़ दिया तो फौरन जल जाएंगे।
- जलने के बाद पापड़ों का टेस्ट कड़वा हो जाता है। तो इन छोटी ट्रिक को ध्यान में रखकर ही पापड़ रोस्ट करें।
- सबसे आखिर में रोस्टेड पापड़ को दो मिनट के लिए ठंडा हो जाने दें। जिससे ये पूरी तरह से खाने में क्रिस्पी बना रहे।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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