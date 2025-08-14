डायबिटीज के मरीज के लिए बनाएं नो ऑयल वाले ये 6 हेल्दी नाश्ते, मिनटों में बन जाएंगे no oil no spicy snacks breakfast options for diabetic patients, खाना - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाno oil no spicy snacks breakfast options for diabetic patients

डायबिटीज के मरीज के लिए बनाएं नो ऑयल वाले ये 6 हेल्दी नाश्ते, मिनटों में बन जाएंगे

No Oil Snacks For Diabetic: घर में अगर डायबिटीज के मरीज हैं तो रोजाना उन्हें ब्रेकफास्ट या शाम की चाय के साथ खाने के लिए देने के ऑप्शन खोजना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ना केवल उन्हें हेल्दी बल्कि टेस्टी डाइट की तलाश होती है। ऐसे में ये 6 स्नैक्स बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 03:57 PM
share Share
Follow Us on
डायबिटीज के मरीज के लिए बनाएं नो ऑयल वाले ये 6 हेल्दी नाश्ते, मिनटों में बन जाएंगे

डायबिटीज के मरीजों के लिए मॉर्निंग रूटीन काफी खास होती है। क्योंकि ब्रेकफास्ट में खाया गया फूड उनके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक कर सकता है या फिर स्टेबल कर सकता है। ज्यादातर घरों में डायबिटिक पेशेंट के लिए ब्रेकफास्ट के बारे में काफी सोचना पड़ता है। बिना तेल और कम तेल में बने ऐसे ही 5 नाश्ते नोट कर लें। जो आसानी से बनकर रेडी हो जाएंगे और हेल्दी भी होंगे। इन्हें डायबिटीक पेशेंट के अलावा भी सभी लोग खा सकते हैं।

मूंग दाल ढोकला

ढोकला क्लासिक गुजराती डिश है। लेकिन इसे बेसन से बनाने की बजाय मूंग दाल से बनाएं। जिससे ये ना केवल स्वाद में बल्कि डाइजेशन में भी हल्के हों। साथ ही मूंग दाल में प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा होगी और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होगा। बस इसे स्टीमर में पकाएं और ऊपर से राई, करी पत्ता, हरी मिर्च का तड़का लगाएं। इसका स्वाद सबको पसंद आएगा

काबुली चने की चाट

काबुली चने की चाट प्रोटीन रिच होने के साथ ही डायबिटीक पेशेंट के लिए बेस्ट है। इसे बनाने के लिए किसी भी तरह के तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस काबुली चने को उबाल लें और नमक, काली मिर्च के साथ प्याज, टमाटर, खीरा, हरी मिर्च, नींबू को डाल दें। इसका टेस्ट भी सबको पसंद आएगा।

रोस्टेड मसाला चना

कुछ स्पाइसी खाने का मन है तो काबुली चने को भिगोकर प्रेशर कुकर में उबाल लें। फिर इसमे पेपरिका, नमक, जीरा पाउडर डालकर मिक्स करें। अब एयर फ्रायर में डालकर 15-20 मिनट के लिए फ्राई कर लें। रोस्ट करते ही चनों का कलर चेंज हो जाएगा और इनका स्वाद भी लाजवाब लगेगा।

ओट्स वेजिटेबल इडली

इडली के सांचे में ढेर सारी सब्जियों को ओट्स के घोल में मिक्स कर पकाएं। नो ऑयल और नो स्पाइस से बनी ये डिश किसी भी ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें।

वेजिटेबल सूप कप

स्नैक्स के तौर पर गर्मागर्म सूप भी दिया जा सकता है। सूप में लौगी, पालक, बींस डालें। प्रोटीन, आयरन और फाइबर से भरपूर ये नाश्ता भी शुगर के मरीजों के लिए बेस्ट है।

स्प्राउट्स चाट

नो ऑयल ब्रेकफास्ट या नाश्ते के लिए स्प्राउट्स की चाट भी बेस्ट ऑप्शन है। मूंग के स्प्राउट्स को हल्का सा स्टीम कर लें। फिर उसमे टमाटर, प्याज, नींबू का रस, काला नमक, हरी मिर्च, हरी धनिया को डालकर मिक्स करें। नो ऑयल वाली ये डिश बेस्ट ऑप्शन है।

Diabetes

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।