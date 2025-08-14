डायबिटीज के मरीज के लिए बनाएं नो ऑयल वाले ये 6 हेल्दी नाश्ते, मिनटों में बन जाएंगे

No Oil Snacks For Diabetic: घर में अगर डायबिटीज के मरीज हैं तो रोजाना उन्हें ब्रेकफास्ट या शाम की चाय के साथ खाने के लिए देने के ऑप्शन खोजना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ना केवल उन्हें हेल्दी बल्कि टेस्टी डाइट की तलाश होती है। ऐसे में ये 6 स्नैक्स बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं।

डायबिटीज के मरीजों के लिए मॉर्निंग रूटीन काफी खास होती है। क्योंकि ब्रेकफास्ट में खाया गया फूड उनके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक कर सकता है या फिर स्टेबल कर सकता है। ज्यादातर घरों में डायबिटिक पेशेंट के लिए ब्रेकफास्ट के बारे में काफी सोचना पड़ता है। बिना तेल और कम तेल में बने ऐसे ही 5 नाश्ते नोट कर लें। जो आसानी से बनकर रेडी हो जाएंगे और हेल्दी भी होंगे। इन्हें डायबिटीक पेशेंट के अलावा भी सभी लोग खा सकते हैं।

मूंग दाल ढोकला ढोकला क्लासिक गुजराती डिश है। लेकिन इसे बेसन से बनाने की बजाय मूंग दाल से बनाएं। जिससे ये ना केवल स्वाद में बल्कि डाइजेशन में भी हल्के हों। साथ ही मूंग दाल में प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा होगी और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होगा। बस इसे स्टीमर में पकाएं और ऊपर से राई, करी पत्ता, हरी मिर्च का तड़का लगाएं। इसका स्वाद सबको पसंद आएगा

काबुली चने की चाट काबुली चने की चाट प्रोटीन रिच होने के साथ ही डायबिटीक पेशेंट के लिए बेस्ट है। इसे बनाने के लिए किसी भी तरह के तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस काबुली चने को उबाल लें और नमक, काली मिर्च के साथ प्याज, टमाटर, खीरा, हरी मिर्च, नींबू को डाल दें। इसका टेस्ट भी सबको पसंद आएगा।

रोस्टेड मसाला चना कुछ स्पाइसी खाने का मन है तो काबुली चने को भिगोकर प्रेशर कुकर में उबाल लें। फिर इसमे पेपरिका, नमक, जीरा पाउडर डालकर मिक्स करें। अब एयर फ्रायर में डालकर 15-20 मिनट के लिए फ्राई कर लें। रोस्ट करते ही चनों का कलर चेंज हो जाएगा और इनका स्वाद भी लाजवाब लगेगा।

ओट्स वेजिटेबल इडली इडली के सांचे में ढेर सारी सब्जियों को ओट्स के घोल में मिक्स कर पकाएं। नो ऑयल और नो स्पाइस से बनी ये डिश किसी भी ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें।

वेजिटेबल सूप कप स्नैक्स के तौर पर गर्मागर्म सूप भी दिया जा सकता है। सूप में लौगी, पालक, बींस डालें। प्रोटीन, आयरन और फाइबर से भरपूर ये नाश्ता भी शुगर के मरीजों के लिए बेस्ट है।