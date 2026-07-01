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पके आम को फ्रीजर में स्टोर करने का सबसे आसान तरीका, महीने नहीं होगा खराब

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान
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How to store ripe mango in freezer: पका हुआ आम ज्यादा लंबे टाइम तक रखा नहीं जा सकता। लेकिन इस हैक से आप चाहे तो पूरे 2 महीने तक पके आम को फ्रीजर में स्टोर करके रख सकती है। सबसे खास बात कि इन आम को स्टोर करने में ज्यादा मेहनत भी खर्च नहीं करनी पड़ेगी।

पके आम को फ्रीजर में स्टोर करने का सबसे आसान तरीका, महीने नहीं होगा खराब

आम फलों का राजा यूं ही नहीं होता। इसके स्वाद के दीवाने पूरे साल खाना चाहते हैं। लेकिन आम ऐसा फल है जिसे पूरे साल खाना साधारण लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। पका आम काफी जल्दी खराब हो जाता है। गलने लगता है और उसमे कई बार कीड़े भी पड़ जाते हैं। लेकिन आम के स्वाद का लुत्फ उठाने के लिए अक्सर लोग इसके रस को स्टोर करते हैं। इस काम में काफी झंझट होता है और काफी सारा टाइम भी चाहिए। लेकिन अब आप पके आम को स्टोर करने की ये सरल ट्रिक जरूर जान लें। जिसकी मदद से पूरे 2 महीने तक फ्रीजर में आम रखें होंगे और जब भी मन हो आराम से खा सकेंगे।

पके आम को स्टोर करने का सबसे आसान हैक

पके आम को ज्यादा लंबे टाइम तक रखें तो वो खराब हो जाता है। लेकिन इस ट्रिक से जब स्टोर करेंगी तो पूरे 2 महीने तक ये खराब नहीं होंगे और इनका स्वाद भी ताजे जैसा ही बना रहेगा। बस आम को स्टोर करने के लिए एक चीज की जरूरत होगी। जानें कैसे स्टोर करें पका आम।

कैसे स्टोर करें पका आम

पके आम को स्टोर करना है तो सबसे पहले अच्छे क्वालिटी के पके हुए आम को चुनें। ऐसे आम जो पके हों और लेकिन ज्यादा पके या गले हुए ना हो।

  • आम पर किसी तरह के दबने के निशान ना बने हो।
  • पके होने के बावजूद आम बिल्कुल कड़ा हो और गुलगुला सा ना लगे।
  • ऐसे आम को स्टोर करेंगी तो ये लंबे टाइम तक खराब नहीं होगा।
  • अच्छे क्वालिटी के आम को लेकर धो लें। लेकिन ध्यान रहे कि आम की डंठल वाला हिस्सा ना निकला हो। डंठल वाली जगह से आम को काटने की गलती ना करें। फिर क्लिंज रैप वाली पॉलीथिन लें और इसी पॉलीथिन में अच्छी तरह से लपेट दें।
  • फिर सारे आम को क्लिंज फिल्म वाली पॉलीथिन में लपेट दें।
  • सारे आम को लपेटकर फ्रीजर में रख दें।
  • इस तरह से रखे पके आम काफी टाइम तक खराब नहीं होते। वैसे आप कोशिश करें कि इन आम को 2 महीने तक स्टोर करके रखे।

कैसे यूज करें स्टोर किए पके आम

स्टोर किए हुए पके आम को बाहर निकालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। जिससे आम का टेंपरचेर नॉर्मल हो जाए और अंदर जमी ठंडक निकल जाए। उसके बाद आम को चाहें तो ऐसे ही चूसकर रस निकालकर खाएं या फिर काटकर खाएं।

इस स्टोर किए हुए आम से आप किसी भी तरह के डेजर्ट, आइसक्रीम, मैंगोशेक, पना बनाकर तैयार कर सकती हैं।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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