बेलते हुए फट जाता है भरवां पराठा? ये 5 टिप्स जान लेंगी तो एकदम ढाबे जैसे बनेंगे

अगर आपके पराठे भी बनाते हुए अक्सर फट जाते हैं, तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप एकदम भरवां और टेस्टी पराठे बना पाएंगी।

Anmol Chauhan हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 03:20 PM
आलू से ले कर पनीर तक, भरवां पराठों का स्वाद सभी को पसंद आता है। अब तो वैसे भी सर्दियों का मौसम आने वाला है, जब हर घर में खूब भरवां पराठे बनेंगे। टेस्ट में तो ये नंबर वन लगते हैं लेकिन इन्हें बनाने में थोड़ी परेशानी होती है। खासतौर से इन्हें बेलते हुए अक्सर भरावन की सामग्री बाहर निकल जाती है। इस वजह से कई लोग बिल्कुल कम फिलिंग डालकर पराठा बनाते हैं, जिससे स्वाद अच्छा नहीं आता। अगर आपके पराठे भी बनाते हुए अक्सर फट जाते हैं, तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप एकदम भरवां और टेस्टी पराठे बना पाएंगी।

अब बेलने पर नहीं फटेगा आपका भरवां परांठा

1 भरवां या स्टफ्ड परांठे के लिए गूंदा हुआ आटा न बहुत कड़ा और न बहुत गीला होना चाहिए। आटे में एक चुटकी नमक और थोड़ा-सा तेल डालकर अच्छे से गूंदें। आटे को गूंदने के बाद 15-20 मिनट ढककर छोड़ दें। इससे परांठा बेलते समय फटेगा नहीं और नरम बनेगा।

2 भरवां परांठे को बेलते वक्त मसाला न निकले, इसके लिए ध्यान रखें कि भरावन में बिल्कुल नमी न हो। जिस किसी सब्जी का परांठा बना रही हैं, कद्दूकस करने के बाद उसका पानी पूरी तरह से निचोड़ लें या भूनकर पानी सुखा लें।

3 परांठा बेलते समय सबसे पहले आटे की लोई में स्टफिंग को डालकर उसे अच्छी तरह से सील करें। अब बेहद हल्के हाथों से परांठे को बेलें। इस बात का ध्यान रखें कि परांठे को बेलते वक्त उस पर ज्यादा दबाव न पड़े वर्ना परांठा फट सकता है और भरावन बाहर निकलने लगेगा।

4 अगर परांठे का भरावन गीला हो जाए तो उसमें सूखा आटा या कॉर्नफ्लोर मिलाएं या फिर उसे फ्रिज में रखकर थोड़ी देर छोड़ दें। नमी कम हो जाएगी, फिर हल्के हाथों से परांठा बेलें और तवे पर धीमी आंच पर सेंकें ताकि वह फटे नहीं।

5 भरावन गीला हो गया है, तो पहले दो रोटियां बेल लें। भरावन को एक रोटी पर फैला दें। दूसरी रोटी को उसके ऊपर रखकर चिपका दें। ऊपर आटा छिड़कें और हल्के हाथ से बेलें। दोनों रोटियां भरावन के साथ चिपक जाएंगी और परांठा आसानी से बन जाएगा।

