हर बार कुरकुरी और टेस्टी बनेगी भिंडी की सब्जी, बस फॉलो करें ये 5 टिप्स

भिंडी बनाते समय उसमें से म्यूकिलेज नामक पदार्थ निकलता है, जिस वजह से भिंडी काफी चिपचिपी सी हो जाती है। यहां हम आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स ले कर आए हैं, जिन्हें फॉलो कर के आप हर बार कुरकुरी भिंडी बना सकती हैं।

भिंडी उन सब्जियों में से एक है, जिसका स्वाद भी सभी को पसंद आता है और इसमें भरपूर पोषण भी होता है। भिंडी से स्वादिष्ट सूखी सब्जी, भरवां भिंडी, भिंडी दो प्याजा जैसी कई डिशेज बनाई जाती हैं। हालांकि इन सबमें एक कॉमन समस्या आती है, वो हैं भिंडी की चिपचिपाहट। भिंडी बनाते समय उसमें से म्यूकिलेज नामक पदार्थ निकलता है, जिस वजह से भिंडी काफी चिपचिपी सी हो जाती है। ये खाने में भी अच्छी नहीं लगती। भिंडी का मजा तो तब है, जब इसमें हल्का कुरकुरापन बरकरार रहे। यहां हम आपके लिए कुछ ऐसी ही सिंपल टिप्स ले कर आए हैं, जिन्हें फॉलो कर के आप हर बार कुरकुरी भिंडी बना सकती हैं।

भिंडी हमेशा बनेगी कुरकुरी 1) भिंडी में म्यूकिलेज नाम का एक प्राकृतिक पदार्थ होता है, जो इसे चिपचिपा बनाता है। भिंडी बनाते समय चिपचिपी न हो, इसके लिए साबुत भिंडी को अच्छी तरह से धोकर पहले पानी सुखा लें। पानी को सुखाने के लिए टिश्यू पेपर की मदद लें। कभी भी भिंडी को काटने के बाद धोने की गलती न करें।

2) जब भी आप सब्जी बनाने के लिए भिंडी काटें, तो उन्हें छोटे आकार में काटने की बजाय लंबे टुकड़ों में काटें। लंबे टुकड़ों में काटने से भिंडी अधिक क्रिस्‍पी बनेगी। बेहतर होगा कि आप भिंडी की एक फली को अधिकतम दो-तीन टुकड़ों में ही काटें।

3) भिंडी को अच्छी तरह से भूनकर भी आप इसकी चिपचिपाहट दूर कर सकती हैं। यह एक असरदार तरीका है। इसके लिए कड़ाही में तेल गर्म करने के बाद भिंडी के बड़े टुकड़ों को आठ से दस मिनट तक भूनें। इसके बाद ही किसी भी तरह की अन्य सामग्री को कड़ाही में डालें।

4) भिंडी की सब्जी बनाते वक्त उसमें शुरुआत में नमक डालने की गलती न करें। जब सब्जी पूरी तरह से तैयार हो जाए, तब उसमें स्वादानुसार नमक डालकर मिलाएं। मध्यम आंच पर तीन से चार मिनट तक सब्जी को पकाएं और गैस ऑफ कर दें।