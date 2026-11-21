डोसा सॉफ्ट हो जाता है तो इन 4 चीजों को डालकर देखें, हर बार रेस्टोरेंट जैसे क्रिस्पी बनकर होंगे तैयार
डोसा घर में बनाती हैं तो वो रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट नहीं आता। क्योंकि डोसा कभी ज्यादा ब्राउन सा हो जाता है तो कभी वो सॉफ्ट ही रह जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो डोसा बैटर में इन चार चीजों को डालकर देखें। हर बार डोसा क्रिस्पी ही बनकर तैयार होगा।
घर में डोसा बनाना मतलब मुसीबत, क्योंकि परफेक्ट बैटर बनाने, तवा को सीजनिंग करने और अच्छी तरह से फैलाने के बाद भी डोसा अक्सर सेंटर में सॉफ्ट हो जाता है। साइड में थोड़ा बहुत क्रिस्पी हो जाए तो ठीक लेकिन बीच में ये हमेशा मुलायम ही रह जाता है। ऐसे में लगता है कि सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अगर आपका डोसा भी ऐसा ही बनकर तैयार होता है। और ज्यादा क्रिस्पी करने के चक्कर में डोसा ज्यादा ब्राउन हो जाता है तो डोसा के बैटर में इन चीजों को मिलाकर देखें। डोसा हर बार बिल्कुल क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होगा।
पोहा डालें
डोसा का बैटर तैयार हो चुका है और जब आप तवे पर बैटर डाल रहीं तो डोसा बिल्कुल सॉफ्ट बनकर निकल रहा है तो उसमे थोड़े से पोहे को पानी भिगोकर पेस्ट बनाकर मिला दें। पोहा मिलाने से डोसा पहले से ज्यादा क्रिस्पी बनेगा और सॉफ्ट भी रहेगा।
चना दाल
चना दाल को भिगोकर पीस लें और अपने डोसा के बैटर में मिला दें। चने की दाल को बैटर में डालने से वो ज्यादा क्रिस्पी बनता है और डोसे का कलर भी ज्यादा बढ़िया गोल्डन आता है। अगर आप मूंग दाल का क्रिस्पी डोसा बनाना चाहते हैं तो उसमे भी एक हिस्सा चने की दाल का मिलाने डोसा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है।
ब्रेड को मिलाएं
डोसा को क्रिस्पी और रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर देना है तो ब्रेड को भिगोकर बैटर में मिला दें। ब्रेड को भिगोकर उसे पीस लें और फिर डोसा के बैटर में मिला दें। ऐसा करने से डोसा ज्यादा क्रिस्पी बनेगा और टेस्ट भी बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला मिलेगा। तो अगली बार जब आप डोसे का बैटर बनाएं या फिर खरीदकर लाएं, उसमे थोड़ा सा ब्रेड का पेस्ट मिला दें। सारे डोसे क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे।
तेल की सही मात्रा
डोसा क्रिस्पी और टेस्टी बनाना है तो बैटर को सही तरीके से फैलाने के साथ ही तेल या बटर की सही मात्रा को डालना भी जरूरी है। हमेशा बैटर फैलाने के बाद डोसे के किनारों पर पर्याप्त मात्रा में तेल या बटर डालें। जिससे बैटर के नीचे तेल पहुंचकर अच्छी तरह से पके और क्रिस्पी बनें।
कुकिंग टिप्स
डोसा बनाने के लिए तवे पर बैटर की सही मात्रा को एक समान फैलाना जरूरी है। किसी कटोरी या चम्मच से बैटर को एक ही डायरेक्शन में राउंड सर्कल घुमाते हुए फैलाएं। ऐसा करने से बैटर समान रूप से फैलेगा। उसके बाद बड़े चम्मच की मदद से सेंटर पर मौजूद एक्स्ट्रा बैटर को निकाल लें। ऐसा करने से बैटर पतला होकर पूरे तवे पर समान रूप से फैलेगा और साथ ही क्रिस्पी भी बनकर रेडी होगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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