अरबी काटते हुए हाथों में खुजली होती है? दादी-नानी के ये 5 नुस्खे आपको पता होने चाहिए

ज्यादातर महिलाएं शिकायत करती हैं कि अरबी छीलने और काटने से उनके हाथों में खुजली होने लगती है। तो चलिए कुछ दादी-नानी के असरदार नुस्खे जान लेते हैं, जो आपकी ये समस्या हमेशा के लिए दूर करेंगे।

Anmol Chauhan हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 02:10 PM
सूखी हो या ग्रेवी वाली, अरबी की सब्जी बड़ी टेस्टी लगती है। इसमें जरा सा अजवाइन का तड़का, स्वाद को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। हालांकि अरबी बनाते हुए अक्सर एक परेशानी होती है। ज्यादातर महिलाएं शिकायत करती हैं कि अरबी छीलने और काटने से उनके हाथों में खुजली होने लगती है। दरअसल अरबी में 'कैल्शियम ऑक्सालेट' नामक एक रसायन मौजूद होते है, जो स्किन के कॉन्टैक्ट में आते ही खुजली और इरीटेशन पैदा करने लगता है। अब सवाल है कि इससे बचने के लिए क्या किया जाए? तो चलिए कुछ दादी-नानी के असरदार नुस्खे जान लेते हैं, जो आपकी ये समस्या हमेशा के लिए दूर करेंगे।

अरबी से अब नहीं होगी खुजली

1 अरबी में कैल्शियम ऑक्सालेट नाम का रसायन पाया जाता है, जो त्वचा के संपर्क में आते ही खुजली और जलन पैदा करता है। इस खुजली से बचने के लिए नीबू का रस हाथों में लगाने के बाद अरबी को छीलें और काटें। नीबू का रस लगाने से खुजली से तुरंत राहत मिलती है।

2 दही में प्राकृतिक तत्व होते हैं, जो त्वचा को ठंडक पहुंचाते हैं और खुजली को कम करते हैं। थोड़ी मात्रा में दही लेकर अपने हाथों पर लगाएं और कुछ मिनट तक मसाज करें, फिर ठंडे पानी से धो लें। खुजली कम होगी और त्वचा को नमी भी मिलेगी।

3 एलोवेरा जेल में ऐसे गुण होते हैं, जो जलन कम करने में मदद करते हैं। अरबी काटने के बाद तुरंत एलोवेरा जेल लगाना फायदेमंद हो सकता है। इसे उपयोग करने के लिए ताजे एलोवेरा पत्ते से जेल निकालकर प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं और कुछ मिनट बाद हाथ को पानी से धो लें।

4 बेकिंग सोडा मृत कोशिकाओं को हटाकर खुजली कम करता है। इसे उपयोग करने के लिए बेकिंग सोडा और पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं, फिर उसे प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं और कुछ मिनट तक छोड़ दें। हल्के हाथों से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें।

5 एक बर्तन में हल्का गरम पानी लें और उसमें दो से तीन चम्मच नमक डालकर मिलाएं। अरबी को काटने से पहले और बीच-बीच में हाथ इस पानी में डुबोते रहें। ऐसा करने से खुजली नहीं होगी और हाथ भी साफ रहेंगे। नमक वाला पानी त्वचा पर चिपके एलर्जी पैदा करने वाले कणों को हटा देता है।

