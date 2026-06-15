मैदा नहीं! गेहूं के आटे से बनाएं फूले-फूले हलवाई जैसे भटूरे, दही में ये 4 चीजें मिलाकर गूंथे आटा!
Bhature Dough Tips: हलवाई जैसे फूले फूले भटूरे आप बिना मैदा, गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। बस दही में ये 4 चीजें मिलाकर आटा लगाएं, एकदम परफेक्ट मार्केट स्टाइल भटूरे बनकर तैयार होंगे।
गरमा-गरम छोले भटूरे का कॉम्बिनेशन हर किसी को पसंद आता है। खासकर जब घर के बने हुए भटूरे हों, तब तो खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है। घर पर भटूरे बनाने का एक फायदा ये भी है कि आप इन्हें हेल्दी टच भी दे सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैदा को गेहूं के आटे से रिप्लेस कर दिया जाए, तो जो लोग मैदा अवॉइड करते हैं या घर में छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी भटूरे बनाए जा सकते हैं। गेहूं के आटे के भटूरे सुनने में थोड़े अजीब लग सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये एकदम फूले-फूले और टेस्टी बनते हैं। अगर आटा सही से लगाया हुआ हो, तब तो मैदा वाले भटूरे भी इसके आगे फेल हैं। तो चलिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जानते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर आप मार्केट जैसे भटूरे घर में बना सकते हैं वो भी पूरी तरह से बिना मैदा के।
बिना मैदा के भटूरे कैसे बनाएं?
दही में ये चीजें मिलाकर लगाएं भटूरे का आटा
भटूरे मैदा के हों या गेहूं के आटे के, आमतौर पर इनका डो दही से लगाया जाता है। दरअसल दही से फर्मेंटेशन में मदद मिलती है और भटूरे का टेक्चर भी परफेक्ट आता है। हालांकि दही के साथ-साथ कुछ चीजें और भी एड करनी होती हैं, तभी भटूरे स्वादिष्ट बनते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप ढाई कप गेहूं का आटा ले रहे हैं, तो बताई गई मात्रा में दही और बाकी चीजों को मिक्स कर के आटा लगाएं।
इसके लिए बाउल में एक कप ताजा दही या मट्ठा (बटरमिल्क) लें। इसमें एक चम्मच नमक, तीन चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा और एक चम्मच चीनी एड करें। चीनी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये फर्मेंटेशन में मदद करती है और इससे भटूरे का रंग परफेक्ट आता है। इन्हें अच्छे से फेंट लें, ताकि सभी चीजें आपस में पूरी तरह मिक्स हो जाएं।
सूजी मिलाने से परफेक्ट टेक्चर आएगा
भटूरे के आटे में थोड़ा सी सूजी जरूर मिक्स करें। सूजी मिलाने से भटूरे में कुरकुरापन आता है, जिससे स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसके लिए दही वाले मिक्सचर में आधा कप के करीब सूजी एड करें और अच्छे से मिक्स कर के 10 मिनट के लिए रखकर छोड़ दें। सूजी को रेस्ट देना बहुत जरूरी है, ताकि वो अच्छी तरह से फूल जाए।
आटा लगाकर कितनी देर रखना है?
सूजी अच्छे से फूल जाए, फिर इसमें ढाई कप गेहूं का आटा मिक्स करें। थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाते हुए बिल्कुल नर्म सा आटा गूंथ लें। यहां सबसे जरूरी स्टेप है आटे को पटक-पटक कर लगभग 5-7 मिनट के लिए अच्छी तरह गूंथना। आटा अच्छे से गूंथा हुआ होगा, तभी परफेक्ट टेक्चर आएगा। अब आटे पर थोड़ा सा ऑयल लगाएं, फिर इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। भटूरे का आटा तैयार है।
स्वाद की टिप: आटा लगाते हुए आप इसमें कटा हुआ फ्रेश धनिया पत्ता एड कर सकते हैं। गेहूं के आटे के भटूरे में इनका स्वाद काफी अच्छा आता है। ये भटूरे देखने में भी अच्छे लगते हैं।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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