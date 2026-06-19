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मैदा नहीं! गेहूं के आटे से बनाएं हलवाई जैसी खस्ता मठरी, ये 2 चीजें मिलाकर लगाएं आटा!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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मैदा अवॉइड करते हैं तो गेहूं के आटे से भी टेस्टी मठरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसका आटा लगाते हुए ये टिप्स ध्यान रखेंगे तो मठरी एकदम खस्ता और मार्केट स्टाइल बनकर तैयार होंगी।

मैदा नहीं! गेहूं के आटे से बनाएं हलवाई जैसी खस्ता मठरी, ये 2 चीजें मिलाकर लगाएं आटा!

शाम की चाय के साथ घर की बनी हुई खस्ता मठरी खाने को मिल जाएं तो मजा आ जाता है। इनका नमकीन और कुरकुरा स्वाद बच्चों से ले कर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। हालांकि मठरी मैदा से बनती है इसलिए कई लोग इन्हें खाना अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर घर पर मठरी बना रहे हैं तो क्यों ना मैदा की जगह गेहूं के आटे का इस्तेमाल करें? जी हां, गेहूं के आटे से भी काफी खस्ता और कुरकुरी मठरी बनकर तैयार होती हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि मैदा से ही मठरी में खस्तापन आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। गेहूं के आटे में भी अगर आप कुछ चीजें एड कर के मठरी का डो तैयार करें, तो हलवाई जैसी खस्ता मठरी घर पर बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसी से जुड़ी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स।

गेहूं के आटे में ये 2 चीजें मिलाकर बनाएं मठरी

गेहूं के आटे से मठरी बना रहे हैं, तो उसमें ये दो चीजें जरूर एड करें। इससे मठरी बिल्कुल हलवाई जैसी खस्ता और टेस्टी बनकर तैयार होंगी। ये दो चीजें हैं सूजी और बेसन। अगर आप दो कप के करीब गेहूं का आटा ले रहे हैं, तो उसमें लगभग 6 चम्मच सूजी एड करें, साथ ही दो चम्मच बेसन मिला दें। सूजी थोड़ी दरदरी होती है इसलिए इसे एक बार मिक्सर में पीसकर बारीक कर लें। सूजी मिलाने से मठरी खस्ता बनेगी, वहीं बेसन से इनमें बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आएगा।

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कौन से मसाले मिलाने से बढ़ेगा मठरी का स्वाद?

हलवाई मठरी का आटा लगाते हुए थोड़े से मसाले भी मिलाते हैं, जिससे उनकी खुशबू और स्वाद बढ़ जाता है। आप मठरी में जरा सा अजवाइन हाथों से मसलकर डाल सकते हैं। इसकी खुशबू और फ्लेवर मठरी में काफी अच्छा लगता है। साथ ही स्वादानुसार नमक और दरदरी कुटी हुई काली मिर्च भी एड कर दें। खुशबू के लिए आप एक चम्मच कसूरी मेथी को क्रश कर के भी डाल सकते हैं। इन सभी चीजों को मिलाने से बिल्कुल बाजार जैसी मठरी बनकर तैयार होती है।

Mathri With Wheat Flour

मठरी के आटे में कितना मोयन लगाएं?

मठरी बिल्कुल खस्ता करारी बनें, इसके लिए सही मात्रा में मोयन मिलाना सबसे जरूरी होता है। तो फटाफट से सही माप नोट कर लें, अगर आप दो कप गेहूं का आटा ले रहे हैं तो लगभग 1/4 कप के करीब तेल या घी का इस्तेमाल करें। आटे को हाथों से मसल-मसलकर तेल के साथ मिक्स कर लें। थोड़ा सा आटा मुट्ठी में दबाकर देखें, अगर इसका लड्डू बंध रहा है तो समझ लें मोयन सही लगा है।

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गर्म पानी से गूंथे मठरी का आटा

मोयन लगाने के बाद हल्के गर्म पानी से मठरी का आटा गूंथ लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सख्त सा आटा लगाएं। ध्यान रहे आटा सॉफ्ट होगा तो मठरी खस्ता नहीं बनेगी। आटा लगाने के बाद उसपर थोड़ा सा तेल लगाएं और 15 मिनट के लिए सेट होने रख दें। मठरी का आटा तैयार है। अब इसकी छोटी छोटी लोई बनाकर हाथों से मठरी की शेप दें और गर्म ऑयल में सुनहरा होने तक फ्राई कर लें। बहुत ही खस्ता, मार्केट स्टाइल मठरी बनकर तैयार होंगी।

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(Images Credit- Pinterest)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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