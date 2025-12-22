गाजर घिसने का झंझट खत्म! इस ट्रिक से फटाफट बना लेंगी शादियों जैसा हलवा, मावे की भी जरूरत नहीं

संक्षेप: Gajar Ka Halwa: इंस्टाग्राम पर एक यूनिक तरीका लोगों को काफी पसंद आ रहा है, जिससे गाजर का हलवा बनाना काफी आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको मावे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

सर्दियों के मौसम में रजाई में बैठकर गरमा-गरम गाजर का हलवा खाना, किसी जन्नत से कम तो बिल्कुल नहीं है। वो भी हलवा घर का बना हुआ हो, तो मजा और भी दोगुना हो जाता है। लेकिन गाजर का हलवा बनने में टाइम बहुत लगता है। पहले तो इतनी सारी गाजर कद्दूकस करो, फिर कहीं जा कर हलवा बनाओ। ढेर सारा मावा भी चाहिए होता है। लेकिन क्या हो अगर हलवा फटाफट बन जाए और स्वाद भी एक नंबर आए? जी हां, इंस्टाग्राम पर एक यूनिक तरीका लोगों को काफी पसंद आ रहा है, जिससे गाजर का हलवा बनाना काफी आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको मावे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं।

खत्म हुआ कद्दूकस करने का झंझट गाजर का हलवा बनाना झंझट भरा इसलिए लगता है क्योंकि ढेर सारी गाजर छीलकर फिर कद्दूकस करनी पड़ती है। इस वायरल तरीके के हिसाब से आपका ये झंझट भी खत्म हो जाएगा। इसके लिए बस गाजर धो कर, छील लें फिर इसे गोल टुकड़ों में काट लें। चाकू से गाजर काटने में टाइम लगता है तो आप गिलास की मदद से एक साथ दो-तीन गाजर काट सकती हैं। गिलास का मुंह जितना धारदार होगा, काम उतनी ही तेजी से होगा।

घी में पकाकर दूध में भून लें गाजर काट लें, तो इन्हें हल्के से देसी घी में भून लें। अब ऊपर से फुल क्रीम दूध डालें और ढककर गाजर को पकने दें। तब तक पकाएं, जब तक गाजर एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। अब एक मैशर या चमचे की मदद से गाजर को दूध में मैश कर लें। अच्छी तरह दवाब डालें, ताकि गाजर के मोटे टुकड़े ना बनें। ये एकदम कद्दूकस की हुई गाजर लगेगी।

मावे की जगह डालें ये चीज अगर मावा नहीं है, तो आप गाजर के हलवे में दूध की मलाई भी डाल सकती हैं। इससे भी काफी अच्छा स्वाद और टेक्सचर आता है। चीनी के साथ हल्का सा इलायची पाउडर डालना ना भूलें, इससे हलवे की खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं।