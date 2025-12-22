Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाNo Grating, No Khoya, Less Time This Viral Trick Makes Homemade Gajar Halwa Faster and Easier
गाजर घिसने का झंझट खत्म! इस ट्रिक से फटाफट बना लेंगी शादियों जैसा हलवा, मावे की भी जरूरत नहीं

गाजर घिसने का झंझट खत्म! इस ट्रिक से फटाफट बना लेंगी शादियों जैसा हलवा, मावे की भी जरूरत नहीं

संक्षेप:

Gajar Ka Halwa: इंस्टाग्राम पर एक यूनिक तरीका लोगों को काफी पसंद आ रहा है, जिससे गाजर का हलवा बनाना काफी आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको मावे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 

Dec 22, 2025 12:30 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों के मौसम में रजाई में बैठकर गरमा-गरम गाजर का हलवा खाना, किसी जन्नत से कम तो बिल्कुल नहीं है। वो भी हलवा घर का बना हुआ हो, तो मजा और भी दोगुना हो जाता है। लेकिन गाजर का हलवा बनने में टाइम बहुत लगता है। पहले तो इतनी सारी गाजर कद्दूकस करो, फिर कहीं जा कर हलवा बनाओ। ढेर सारा मावा भी चाहिए होता है। लेकिन क्या हो अगर हलवा फटाफट बन जाए और स्वाद भी एक नंबर आए? जी हां, इंस्टाग्राम पर एक यूनिक तरीका लोगों को काफी पसंद आ रहा है, जिससे गाजर का हलवा बनाना काफी आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको मावे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

खत्म हुआ कद्दूकस करने का झंझट

गाजर का हलवा बनाना झंझट भरा इसलिए लगता है क्योंकि ढेर सारी गाजर छीलकर फिर कद्दूकस करनी पड़ती है। इस वायरल तरीके के हिसाब से आपका ये झंझट भी खत्म हो जाएगा। इसके लिए बस गाजर धो कर, छील लें फिर इसे गोल टुकड़ों में काट लें। चाकू से गाजर काटने में टाइम लगता है तो आप गिलास की मदद से एक साथ दो-तीन गाजर काट सकती हैं। गिलास का मुंह जितना धारदार होगा, काम उतनी ही तेजी से होगा।

घी में पकाकर दूध में भून लें

गाजर काट लें, तो इन्हें हल्के से देसी घी में भून लें। अब ऊपर से फुल क्रीम दूध डालें और ढककर गाजर को पकने दें। तब तक पकाएं, जब तक गाजर एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। अब एक मैशर या चमचे की मदद से गाजर को दूध में मैश कर लें। अच्छी तरह दवाब डालें, ताकि गाजर के मोटे टुकड़े ना बनें। ये एकदम कद्दूकस की हुई गाजर लगेगी।

मावे की जगह डालें ये चीज

अगर मावा नहीं है, तो आप गाजर के हलवे में दूध की मलाई भी डाल सकती हैं। इससे भी काफी अच्छा स्वाद और टेक्सचर आता है। चीनी के साथ हल्का सा इलायची पाउडर डालना ना भूलें, इससे हलवे की खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं।

देसी घी में भूनकर डालें ड्राई फ्रूट्स

गाजर में हलवे में असली मजा तो ड्राई फ्रूट्स का ही आता है। आप इसमें अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, किशमिश, काजू या पिस्ता एड कर सकती हैं। इन्हें पहले देसी घी में सुनहरा होने तक भून लें, उसके बाद हलवे में ऊपर से एड करें। रंगत और स्वाद दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं।

ये भी पढ़ें:तवे पर बना लें सॉफ्ट नान, इस ट्रिक से बनेंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल!
ये भी पढ़ें:जरा सी मलाई से डबल घी निकलेगा! अगर ये 1 काम करेंगी, प्रीति की रसोई से मिला हैक
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Cooking Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।