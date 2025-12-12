हलवे के लिए गाजर घिसने में दुख जाते हैं हाथ? सीख लें ये 2 ट्रिक, नहीं पड़ेगी कद्दूकस की जरूरत

संक्षेप: आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप बिना कद्दूकस किए गाजर का हलवा बना सकती हैं। ये हैक्स जान लेंगी तो कभी घंटों बैठकर गाजर को कद्दूकस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और फटाफट हलवा बन जाएगा।

सर्दियों में गाजर का हलवा नहीं खाया तो भला क्या खाया। जैसे ही मौसम में हल्की ठंड शुरू होती है, घरों में गाजर के हलवे की भीनी खुशबू बिखर जाती है। ये खाने में तो बहुत टेस्टी होता है लेकिन इसे बनाना बड़ा झंझट का काम होता है। सबसे पहले तो ढेर सारी गाजर को कद्दूकस करने में ही जान निकल जाती है। यही वजह है कि काफी बार मन करने के बाद भी लोग गाजर का हलवा घर पर बनाना अवॉइड करते हैं। खैर, आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप बिना कद्दूकस किए गाजर का हलवा बना सकती हैं। जी हां, कुछ हैक्स जान लेंगी तो कभी घंटों बैठकर गाजर को कद्दूकस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और फटाफट हलवा बन जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रेशर कुकर में गाजर घोंट कर बना लें हलवा जब भी मन करे, आप फटाफट प्रेशर कुकर में गाजर का हलवा बना सकती हैं। इसके लिए गाजर को कद्दूकस करने की भी जरूरत नहीं। बस गाजर को छीलकर गोल-गोल काट लें। अब कुकर में घी गर्म करें और गाजर डालकर 4-5 मिनट के लिए भूनें। जब गाजर से हल्की खुशबू आने लगे तो इसमें दूध डालकर मिलाएं और दो सीटी आने तक पका लें। इसके बाद कुकर की गैस निकलने पर गाजर को अच्छी तरह मैश कर लें। इसमें चीनी और इलायची पाउडर एड करें। पानी सूख जाए तो ड्राई फ्रूट्स मिलाएं। 10 मिनट में आपका हलवा तैयार हो जाएगा।