ना ईनो ना सोडा, सर्दियों में इडली-डोसा का बैटर फर्मेंट करने का देसी नुस्खा है रूई की बाती, फटाफट नोट कर लें
इडली-डोसा के शौकीन किसी भी मौसम में इसे खाते हैं। लेकिन सर्दियों में अक्सर डोसा-इडली का बैटर जल्दी से फर्मेंट नहीं होता। ऐसे में अक्सर लोग उसमे बेकिंग सोडा या ईनो वगैरह डाल देती हैं। जबकि इसे नेचुरल तरीके से भी बैटर फर्मेट कर सकते हैं।
इडली-डोसा का स्वाद तो लाजवाब होता ही है, ये अगर नेचुरल तरीके से फर्मेंट हो तो पेट के लिए भी बढ़िया होता है। फर्मेंटेड फूड में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो गट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। घर में जब इडली या डोसा बनाना हो तो काफी सारे लोग होममेड पेस्ट को अच्छा मानते हैं। लेकिन सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में इडली के बैटर को नेचुरली फर्मेंट करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बिना गर्माहट के फर्मेंटेशन नहीं होता और अगर बैटर को ज्यादा देर तक रखा जाए तो इसका स्वाद बदल जाएगा। ऐसे में ये पुरानी और देसी ट्रिक को फॉलो करने की जरूरत होती है। जो सर्द मौसम में भी आपके इडली बैटर को आराम से 4-5 घंटे में फर्मेंट कर देगी।
इडली बैटर फर्मेट करने का देसी नुस्खा
इडली बैटर को नेचुरली फर्मेट करने के लिए पान के पत्ते का इस्तेमाल तो सोशल मीडिया पर कई बार वायरल हुआ। लेकिन ये प्रोसेस पूरा नहीं है। दरअसल, जब सर्दियां आती हैं तो इस विधि से ही बैटर को फर्मेंट किया जाता है। लेकिन ये पान के पत्ते को इस्तेमाल करने की पूरी विधि नहीं है। इसलिए जानें कैसे पान के पत्ते को इडली बैटर पर रखा जाता है और बैटर को फर्मेंट करने के लिए गर्म वातावरण तैयार करते हैं। तो जानें कैसे पान के पत्ते से करते हैं इडली बैटर को फर्मेंट
पान का पत्ता और घी की बाती से फर्मेट होगा इडली का बैटर
- सबसे पहले इडली का बैटर उड़द की दाल और चावल से तैयार कर लें। अब इस बैटर को किसी छोटे मुंह वाले बर्तन में भर दें। जिसमे स्पेस हो क्योंकि फर्मेंटेशन के बाद बैट ऊपर की तरफ उठेगा। कोई भगोना या हांडी काफी होगी।
- अब बैटर के ऊपर एक पान का पत्ता रखें। साथ में रूई की बाती लें और उसे घी में डुबोकर तैयार कर लें।
- अब पान के पत्ते के ऊपर घी में डूबी रूई की बाती को रखें और जला दें। बाती जलाने के बाद किसी थाली या प्लेट से इसे ढंक दें। पंद्रह से बीस मिनट तक इस बाती को अंदर जलता रहने दें फिर बुझा दें।
- बुझाने के बाद बाती और पान के पत्ते को यूं हीं बैटर के ऊपर रखा रहने दें और ढक्कन लगाकर भगोने को किसी गर्म, अंधेरी जगह पर रख दें। चूंकि सर्दियों का सीजन है तो किचन के ज्यादातर कोने ठंडे ही होंगे। तो आप इडली बैटर के भगोने को अच्छी तरह से ढंककर किचन के ड्राअर में रख दें। ध्यान रहे कि आपके ड्राअर साफ-सुथरे हों और उनमे कीड़ा-कॉकरोच ना रहता है।
- बस ड्राअर में गर्माहट और अंधेरे से इडली का बैटर 4-5 घंटे में अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाएगा और आपकी सॉफ्ट-फ्लफी इडलियां बगैर ईनो या बेकिंग सोडा के भी बनकर रेडी हो जाएंगी।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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