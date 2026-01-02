ना मक्खन, ना छाछ! सिर्फ मलाई से निकालें ढेर सारा घी, ये 1 चीज मिलाने से काम होगा आसान

संक्षेप: कई गृहणियां घी घर में ही बनाती हैं पर इसे बनाने का प्रॉसेस थोड़ा लंबा और झंझट भरा होता है। आज हम आपके लिए घी बनाने का एक सिंपल सा तरीका लाए हैं, जिसमें आपको दही-मक्खन के चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा। मलाई से ही आप ढेर सारा घी बना लेंगी।

देसी घी का इस्तेमाल घर में कई तरीकों से होता है। कभी घी का तड़का लगा लिया, कभी दाल-सब्जी के ऊपर डालकर खा लिया या कभी पराठे या रोटियों पर चुपड़ लिया। ये ना सिर्फ खाने की खुशबू और स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी अमृत से कम नहीं है। खैर, बाजार का मिलावटी घी खाने से तो बढ़िया है कि घर पर ही शुद्ध देसी घी बना लिया जाए। कई गृहणियां घी घर में ही बनाती हैं, पर इसे बनाने का प्रॉसेस थोड़ा लंबा और झंझट भरा होता है। लेकिन आज हम आपके लिए घी बनाने का एक सिंपल सा तरीका लाए हैं, जिसमें आपको दही, मक्खन और छाछ के चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा। सिर्फ मलाई से ही आप ढेर सारा घी बना लेंगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ज़ारा ने शेयर किया घी निकालने का आसान तरीका अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ज़ारा ने घी निकलाने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका शेयर किया है। इसमें आप फटाफट मलाई से ही ढेर सारा खुशबूदार घी बनाकर तैयार कर सकती हैं। इसके लिए उन्होंने मलाई स्टोर करने से ले कर घी निकलाने तक की छोटी-छोटी सी टिप्स शेयर की हैं, जिनसे ढेर सारा देसी घी बनकर तैयार हो जाएगा।

मलाई निकालने और स्टोर करने का सही तरीका जानें घी बनाने के लिए सबसे पहले दूध की मलाई इकट्ठा करनी होती है। इसके लिए जब भी दूध उबाल लें तो उसे पूरी तरह ढककर ना रखें, बल्कि आधा खुला छोड़ दें या किसी छलनी से ढक दें। इससे मलाई अच्छी तरह जमती है और गाढ़ी भी आती है। जब दूध ठंडा हो जाए तो उसे फ्रिज में 10-15 घंटे के लिए ओवरनाइट छोड़ दें, इससे भी ढेर सारी मलाई निकलती है। इस मलाई को एक डिब्बे में स्टोर करती रहें। ध्यान रखें इसे हमेशा फ्रीजर में ही स्टोर करना है। लगभग 10-12 दिनों की मलाई से आप घी बना सकती हैं।