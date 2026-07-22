National Mango Day 2026: आम दिवस का इतिहास, महत्व और भारत की मशहूर आम की किस्में
National Mango Day 2026: 22 जुलाई को आम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस खास दिन पर फलों के राजा आम से बनने वाले व्यंजनों को लोग बनाते हैं और उसके स्वाद, सांस्कृतिक महत्व का सम्मान करते हैं।
हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस (National Mango Day) मनाया जाता है। गर्मी का मौसम फलों का राजा आम के लिए ही खास माना जाता है। मैंगो लवर इस सीजन में शेक, स्मूदी, आइसक्रीम, अचार, गलका और भी कई आम से जुड़ी रेसिपी बनाकर खाते हैं। आम सिर्फ फल नहीं बल्कि लोगों के लिए एहसास है, जिसके लिए लोग गर्मी का इंतजार करते हैं। आम इतना खास है और यही कारण है कि आज का दिन भी खास तरीके से मनाया जाता है। चलिए आपको बताते हैं आखिर आम दिवस क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे खास वजह क्या है?
क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय आम दिवस?
गर्मियों का मौसम आते ही बाजार में आम बिकने लगते हैं। पहले कच्चे आम आते हैं, फिर पके हुए आमों से बाजार भरा हुआ दिखता है। आम की कई अलग किस्में आती हैं, जिन्हें लोग खाना पसंद करते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को आम खाना अच्छा लगता है। आम की विभिन्न किस्मों, उसके स्वाद, सांस्कृतिक महत्व और उससे बनने वाले कई व्यंजनों की वजह से आम के सम्मान में इस खास दिन को मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि इस दिन कोई छुट्टी होती है, बस 22 जुलाई का दिन आम दिवस के रूप में मनाया जाता है।
भारत हैं सबसे बड़ा आम उत्पादक देश
भारत में लगभग 1,000 से 1,500 किस्मों के आम पाए जाते हैं और इनमें से 20–30 किस्में बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में हर साल लगभग 230 लाख टन (23 मिलियन टन) आम का उत्पादन होता है। इतना ही नहीं भारत के अलग-अलग राज्यों में आम की अलग किस्में पाई जाती हैं और वहां पर आम से जुड़े मेले और मैंगो फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं।
कितने किस्मों के होते हैं आम
वैसे तो भारत में आम की कई किस्में पाई जाती हैं लेकिन खासतौर पर अल्फांसो (हापुस), दशहरी, लंगड़ा, चौसा, केसर, बंगनपल्ली (सफेदा), तोतापुरी, नीलम, हिमसागर, फजली किस्म के आम बिकते हैं। सभी किस्मों के आम स्वाद में मीठे होते हैं, जिन्हें हर कोई खाना पसंद करता है।
स्वाद के साथ सेहतमंद भी होता है आम
आम सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि अपने खास गुणों के लिए भी जाना जाता है। आम में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, और विटामिन बी-कॉम्प्लेक्स (जैसे फोलेट) पाए जाते हैं। आम में भरपूर मात्रा में फाइबर, पोटेशियम और कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। इसे खाने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं लेकिन ज्यादा खाने से नुकसान भी करता है। अगर आप चिकन-मटन खाने के बाद आम खाते हैं, तो ये पेट में भारीपन या गैस बना सकता है। आम हैवी फल होता है, जिसे आप दोपहर या शाम के समय खा सकते हैं। इससे ये आसानी से पच जाएगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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