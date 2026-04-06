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नानी का सीक्रेट: रात के चावल गर्म कर रहीं तो ये 1 चीज मिला दें, खिले-खिले खुशबूदार बनेंगे!

Apr 06, 2026 05:27 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Kitchen Hacks: रात के बचे हुए चावल दोबारा गर्म करने पर अक्सर चिपचिपे और सूखे हो जाते हैं। ऐसे में नानी का ये आसान नुस्खा आपको चावलों को फिर से ताजा और खिले-खिले बनाने में मदद करेगा।

नानी का सीक्रेट: रात के चावल गर्म कर रहीं तो ये 1 चीज मिला दें, खिले-खिले खुशबूदार बनेंगे!

दोपहर के 2 बज रहे थे। घर में मेहमान आने वाले थे और फ्रिज में सुबह के बचे हुए सफेद चावलों का एक बड़ा कटोरा रखा था। हम अक्सर सोचते हैं कि बचे हुए चावलों का क्या करें? या तो उनका फ्राइड राइस बना लेते हैं या फिर मजबूरी में उन्हें कड़क और सूखे होने के बावजूद गरम करके खा लेते हैं। लेकिन उस दिन टाइम कम था और मुझे उन चावलों को बिल्कुल ताज़ा और खिला-खिला दिखाना था। जैसे ही मैंने उन्हें माइक्रोवेव में गरम किया, वे और भी सूख गए और आपस में चिपकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे चावल के दाने अपनी चमक खो चुके हों। तभी मुझे याद आया मेरी नानी का वो जादुई नुस्खा, जिसे वे 'चावलों का पुनर्जन्म' कहती थीं।

एक चम्मच 'सफेद जादू'

मैंने उन सूखे चावलों को एक कड़ाही में निकाला। अब बारी थी उस सीक्रेट सामग्री की- दूध। जी हां, आपने सही सुना। पानी के छींटे मारने से चावल अक्सर गीले या लथपथ हो जाते हैं, लेकिन दूध का जादू कुछ और ही है। मैंने चावलों पर 2 से 3 बड़े चम्मच दूध चारों तरफ छिड़का। दूध में मौजूद फैट और नमी चावल के दानों के अंदर तक जाती है, जिससे वे बिना चिपके नरम हो जाते हैं। इसके बाद मैंने आंच को बिल्कुल धीमा किया और कड़ाही को एक भारी ढक्कन से ढक दिया।

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सिर्फ 2 मिनट और कमाल हो गया!

ठीक 2 मिनट बाद जब मैंने ढक्कन हटाया, तो रसोई एक सोंधी सी खुशबू से भर गई। वो चावल जो कुछ देर पहले तक बेजान और कड़क दिख रहे थे, अब बिल्कुल ताजे बने बासमती पुलाव की तरह एक-एक दाना अलग और चमकदार नजर आ रहे थे। दूध पूरी तरह सोख लिया गया था और उसकी वजह से चावलों में एक ऐसी सफेदी और ताजगी आ गई थी, जिसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि ये सुबह के बचे हुए चावल हैं।

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क्यों काम करता है यह हैक?

विज्ञान सरल है। चावल जब ठंडे होते हैं, तो उनका स्टार्च कड़ा हो जाता है इसे Retrogradation कहते हैं)। पानी डालने से वे गल सकते हैं, लेकिन दूध का लैक्टोज और फैट स्टार्च को दोबारा नरम करता है और हर दाने पर एक हल्की सी कोटिंग कर देता है, जिससे वे आपस में चिपकते नहीं हैं। अगर आप भी अगली बार रात के खाने में पुराने चावलों को मेहमानों के सामने परोसना चाहते हैं, तो पानी की जगह दूध का इस्तेमाल करें। यकीन मानिए, आपकी तारीफ होना तय है!

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
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कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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