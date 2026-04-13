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नानी का सीक्रेट: गर्मियों में दाल-चावल में लग रहे हैं घुन? इन 4 आसान ट्रिक्स से तुरंत पाएं छुटकारा

Apr 13, 2026 01:11 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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दाल-चावल, चना-मटर में अक्सर घुन या फिर छोटे वाली कीड़े लग जाते हैं, फिर इन्हें निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप भी इनसे परेशान रहते हैं, तो नानी के कुछ सीक्रेट टिप्स आजमाकर देखें। इन ट्रिक्स से घुन आसानी से निकल जाएंगे और दोबारा नहीं आएंगे।

नानी का सीक्रेट: गर्मियों में दाल-चावल में लग रहे हैं घुन? इन 4 आसान ट्रिक्स से तुरंत पाएं छुटकारा

गर्मी का मौसम सिर्फ खाना ही खराब नहीं करता बल्कि चावल, दाल, चना, मटर जैसे चीजों में घुन भी लगा देता है। ठंडक और नमी पाने के लिए कीड़े दाल-चावल के डिब्बों में घुस जाते हैं और फिर निकलने का नाम नहीं लेते। दाल-चावल बनाने से पहले इन्हें साफ करने में घंटों लग जाते हैं और कई बार दाल में घुसे घुन खाने में भी आ जाते हैं। ऐसे में कई बार चावल-दाल या चना-मटर को फेंकना पड़ता है। अगर आप भी चावल-दाल के घुन से परेशान हो जाते हैं, तो नानी के कुछ सीक्रेट टिप्स नोट कर लें। पुराने जमाने में दादी-नानी इन सभी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए घरेलू तरीके ही अपनाती थीं, जो आज भी मददगार साबित होते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको इन टिप्स के बारे में-

चावल-दाल में लगे घुन कैसे निकालें-

1- चावल में डालें तेजपत्ता

तेजपत्ता खाने का स्वाद बढ़ाने में मदद करता है और इसकी महक काफी तेज होती है। पहले आपको चावल से घुन हटाने होंगे, इसके लिए आप सूप या किसी थाली में इन्हें रखकर धूप में रख दें। जब घुन-कीड़े निकल जाए, तब तेजपत्ता का इस्तेमाल करें। डिब्बे में 2-3 पत्तों को रख दें और उसे कसकर बंद कर दें। ऐसा करने से दोबारा घुन डिब्बे में नहीं घुसेंगे।

2- दाल में कीड़े

दाल में अक्सर ऐसे कीड़े लग जाते हैं, जो उन्हें खोखला करके अंदर घुसे होते हैं। दाल से कीड़े निकालना थोड़ा मुश्किल काम है। दाल से कीड़ों को निकालने के लिए आप उसे एक थाली में रखें और गैस हल्की आंच में जलाकर उस पर थाली रख दें। वैसे ये काम आप माइक्रोवेव के साथ भी कर सकते हैं, कटोरे में दाल रखकर ओवन में रखें, ऐसा करने से कीड़े मर जाते हैं। गैस वाली ट्रिक में कीड़े बाहर भागने लगेंगे और फिर आप उन्हें पछोरकर निकाल लें। अब आपको लहसुन की 4-5 कलिया छीलकर लेनी हैं और इन्हें डिब्बे में रख दें। लहसुन की महक से घुन दोबारा नहीं लगेंगे।

3- चने के कीड़े कैसे भगाएं

काले चने में कई बार बड़े वाले कीड़े लग जाते हैं, जो काले रंग के दिखते हैं। खासतौर पर अगर चना पुराना हो तो कीड़े जल्दी लगते हैं। अगर आपके चने भी कीड़ों से खराब हो जाते हैं, तो सूखी लाल मिर्च डिब्बे में डालकर रखा करें। लाल मिर्च की महक से कीड़े नहीं लगेंगे।

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4- मटर को कैसे बचाएं

सफेद मटर को भी कीड़े काफी पसंद करते हैं और अक्सर डिब्बे में घुसकर बैठे होते हैं। सफेद मटर की चाट बनाने से पहले इ्न्हें साफ करने में समय लग जाता है। इसके लिए आपको लौंग लेनी हैं और डिब्बे की पेंदी में डाल दें और ऊपर से मटर भरें। इस ट्रिक से मटर के डिब्बे में कभी घुन नहीं लगेंगे।

किचन टिप्स- इन सभी टिप्स को मेरी नानी अपनाती थीं और आज भी मेरी मां दाल-चावल, चना-मटर को ऐसी ही बचाकर रखती हैं। आप भी इन ट्रिक्स को फॉलो करें। ध्यान दें कि इन सभी चीजों के डिब्बे के ढक्कन एयरटाइट रखें, इससे दोबारा कीड़े नहीं घुसेंगे।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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