अब नहीं होंगे पराठे के किनारे सख्त, अपनाएं चटोरी चेतना की ये देसी ट्रिक

संक्षेप: घर पर पराठा बनाते वक्त अगर उसके किनारे सख्त हो जाते हैं, तो चटोरी चेतना का यह वायरल 'बर्फ वाला पराठा' हैक जरूर आजमाएं जिससे किनारे क्रिस्पी और अंदर से नरम रहते हैं।

घर पर बने पराठों की सबसे आम शिकायत होती है—किनारे या तो कच्चे रह जाते हैं या फिर ज्यादा सख्त हो जाते हैं। स्वाद अच्छा होने के बावजूद, टेक्सचर की यह छोटी-सी गलती पूरे पराठे का मजा खराब कर देती है। खासकर सर्दियों में पराठा बनाते समय किनारों को परफेक्ट क्रिस्पी और सॉफ्ट रखना एक चुनौती बन जाता है। ऐसे में फूड ब्लॉगर Chatori Chetna का यह देसी लेकिन कमाल का किचन हैक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

इस हैक की खास बात यह है कि इसमें ना तो ज्यादा घी-तेल की जरूरत होती है और ना ही कोई खास सामग्री। सिर्फ एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा पराठे के किनारों को परफेक्ट क्रिस्पी बना देता है।

क्या है बर्फ वाला पराठा हैक? सबसे पहले पराठे को सामान्य तरीके से बेलें और तवे पर दोनों तरफ से हल्का-हल्का सेक लें। जब पराठा लगभग पक जाए, तब एक छोटे बर्फ के टुकड़े को पराठे के किनारों पर बहुत हल्के हाथ से रगड़ें। इसके बाद पराठे को फिर से तवे पर सेकें।

ऐसा करने से क्या होता है? बर्फ की ठंडक जब गर्म तवे और पराठे के किनारों के संपर्क में आती है, तो वहां अचानक भाप बनती है। यही भाप किनारों को क्रिस्पी बनाती है, लेकिन उन्हें सख्त नहीं होने देती। यह तकनीक बाहर से हल्की कुरकुराहट और अंदर से नर्म टेक्सचर बनाए रखती है।

क्यों काम करता है यह तरीका? आमतौर पर पराठे के किनारे ज्यादा गर्मी मिलने से सूख जाते हैं। बर्फ का इस्तेमाल उस हिस्से का तापमान संतुलित करता है जिससे नमी बनी रहती है और किनारे जलने या कड़े होने से बच जाते हैं।