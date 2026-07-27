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कुकर की सीटी का इंतजार नहीं, माइक्रोवेव में 5 मिनट में उबालें आलू

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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Easy Kitchen Hacks: अगर आपको जल्दी में आलू उबालने हैं, तो गैस पर बर्तन चढ़ाने की जरूरत नहीं। सिर्फ कुछ मिनट में माइक्रोवेव की मदद से आलू आसानी से उबाले जा सकते हैं।

Boil Potatoes in Just 5 Minutes
माइक्रोवेव में आलू उबालने का 5 मिनट वाला हैक

आलू ऐसी सब्जी है, जिसका इस्तेमाल घरों में लगभग हर दिन किसी ना किसी रेसिपी में किया ही जाता है। लेकिन कई बार आलू उबालने में काफी समय लग जाता है, खासकर जब जल्दी खाना बनाना हो। ऐसे में अगर आपके घर में माइक्रोवेव है, तो यह काम सिर्फ कुछ मिनट में पूरा हो सकता है।

सही तरीके से माइक्रोवेव में आलू उबालने पर वे अच्छी तरह पक जाते हैं और उनका स्वाद भी बना रहता है। बस कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए जानते हैं माइक्रोवेव में आलू उबालने का सबसे आसान तरीका, जिससे आपका समय भी बचेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा।

माइक्रोवेव में आलू उबालने के लिए क्या चाहिए?

3 से 4 मध्यम आकार के आलू, एक कांच का कटोर, थोड़ा पानी और चाकू या कांटा

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माइक्रोवेव में आलू उबालने का आसान तरीका

  • सबसे पहले आलू को अच्छी तरह धो लें ताकि उन पर लगी मिट्टी पूरी तरह साफ हो जाए।
  • अब हर आलू में चाकू या कांटे की मदद से चार से पांच छोटे-छोटे छेद कर दें। इससे पकते समय भाप आसानी से बाहर निकलती रहेगी।
  • एक कांच के कटोरे में सभी आलू रखें और उसमें एक मुट्ठी पानी डाल दें।
  • कटोरे को माइक्रोवेव में रखें और लगभग पांच मिनट का टाइम सेट करके ऑन कर दें।
  • समय पूरा होने पर सावधानी से कटोरा बाहर निकालें। अगर आलू बड़े हैं और पूरी तरह नरम नहीं हुए हैं, तो उन्हें एक से दो मिनट और पका सकते हैं।
  • चाकू डालकर टेस्ट कर लें। अगर चाकू आसानी से अंदर चला जाए, तो समझिए आलू अच्छी तरह उबल चुके हैं।

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उबले हुए आलू

माइक्रोवेव में आलू उबालने के फायदे

  1. गैस पर आलू उबालने में जहां ज्यादा समय लग सकता है, वहीं माइक्रोवेव में यह काम कुछ ही मिनटों में हो जाता है।
  2. अगर आपको पराठा, चाट, सैंडविच या किसी सब्जी के लिए तुरंत उबले आलू चाहिए, तो यह तरीका काफी काम आता है।
  3. बड़ा बर्तन चढ़ाने या ज्यादा पानी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ आसान चरणों में आलू तैयार हो जाते हैं।
  4. जब समय कम हो, तब यह तरीका रोजमर्रा के काम को आसान बना सकता है।
  5. उबले हुए आलू से आप पराठा, टिक्की, चाट, सैंडविच, कटलेट या दूसरी कई स्वादिष्ट चीजें बना सकते हैं।

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इन बातों का रखें ध्यान

  • हमेशा माइक्रोवेव में इस्तेमाल होने वाला कांच का कटोरा ही लें।
  • आलू में छेद करना ना भूलें।
  • बहुत बड़े आलू हों, तो उन्हें थोड़ा अधिक समय लग सकता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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