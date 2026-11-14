मेथी का पराठा बना रहीं तो आटे में ये 2 चीजें जरूर मिलाएं, दोगुना हो जाएगा स्वाद!
सर्दियों में अगर आपको भी मेथी का पराठा खाना पसंद है, तो एक बार इस तरह से बनाकर देखें। आटे में ये दो चीजें एड करेंगे, तो मेथी के पराठे का स्वाद बढ़ जाएगा और प्रोटीन की मात्रा भी। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुकिंग टिप्स-
सर्दियों के मौसम में बाजार में ताजी-ताजी हरी मेथी मिलने लगती है। ऐसे में लोग इसके पराठे बनाकर खाना खूब पसंद करते हैं। मेथी के पराठे दही और अचार के साथ खूब स्वादिष्ट लगते हैं और पौष्टिक भी होते हैं। हालांकि कई बार मेथी से पराठों में हल्का कड़वापन आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे खाने में नखरे करते हैं। ऐसे में आप मेथी के पराठे बनाते समय आटे में दो चीजें मिला सकते हैं। इस तरह आटा गूंथकर बनाएंगे तो पराठे ज्यादा टेस्टी भी बनेंगे और इनका टेक्चर भी काफी अच्छा आएगा। मेथी के पराठे स्वादिष्ट बनाने के लिए आटा सही से गूंथना ही सबसे अहम है। आइए जानते हैं इसी से जुड़ी कुछ कमाल की टिप्स -
मेथी के पराठे बनाते हुए आटे में मिलाएं ये 2 चीजें
गेहूं के आटे में थोड़ा सा बेसन एड करें
मेथी के पराठे के लिए आटा लगा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा बेसन जरूर मिलाएं। बेसन मिलाने से पराठे खस्ता बनकर तैयार होते हैं और उनका स्वाद भी बढ़ जाता है। इसके लिए आप जितना गेहूं का आटा ले रहे हैं, उसका चौथाई हिस्सा बेसन का आटा लें। यानी अगर आप एक कप आटा ले रहे हैं, तो उसमें 1/4 कप बेसन मिलाएं। इससे पराठे का टेक्चर काफी अच्छा आता है।
पनीर मिलाने से कम होगा मेथी का कड़वापन
मेथी के पराठे का कड़वापन कम करने के लिए आप आटे में थोड़ा सा पनीर भी मिला सकते हैं। इसके लिए आटा गूंथने से पहले पनीर को कद्दूकस कर के या मैश कर के आटे में मिक्स करें। पनीर का क्रीमी स्वाद मेथी की कड़वाहट को बैलेंस करने का काम करता है। इससे पराठे ज्यादा टेस्टी और सॉफ्ट भी बनते हैं। अगर आप मेथी के पराठे को ज्यादा हेल्दी और प्रोटीन रिच बनाना चाहते हैं, तो पनीर मिलाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
मेथी के पराठे का आटा ऐसे लगाएं
एक परात में गेहूं का आटा लें। इसमें थोड़ा सा बेसन, कटे हुए मेथी के पत्ते, कद्दूकस किया हुआ पनीर एड करें। साथ में कुछ बेसिक मसाले जैसे चिली फ्लेक्स, हाथों से मसलकर अजवाइन, हल्दी पाउडर, साबुत जीरा, धनिया पाउडर और स्वादनुसार नमक एड करें। पराठे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए आप थोड़े से सफेद तिल भी मिला सकते हैं। इसके बाद एक चम्मच तेल डालें और हाथों से दबाते हुए सभी चीजों को मिक्स करें। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त सा आटा लगाकर तैयार कर लें।
मेथी की कड़वाहट कम करने के अपनाएं ये टिप्स
- मेथी के पत्तों से साफ पानी से 3-4 बार अच्छी तरह धोएं।
- पत्तों को बहुत ज्यादा बारीक ना काटें। इससे भी मेथी ज्यादा कड़वी लगती है।
- बहुत ज्यादा मेथी डालने से पराठों में कड़वाहट बढ़ सकती है, इसलिए आटे में इसकी मात्रा कम रखें।
- मेथी के पराठे को दही के साथ खाएं। स्वाद भी अच्छा आता है और कड़वाहट भी बैलेंस हो जाती है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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