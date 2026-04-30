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मीठा और जूसी बेल चाहिए? खरीदते समय ऐसे करें सही पहचान

Apr 30, 2026 10:16 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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बेल (Bael) गर्मियों का एक बहुत ही फायदेमंद फल है। बेल फल खरीदते समय सही पहचान जरूरी है। जानिए आसान टिप्स जिनसे आप मीठा और अच्छा बेल फल चुन सकते हैं और उसका पूरा फायदा ले सकते हैं।

मीठा और जूसी बेल चाहिए? खरीदते समय ऐसे करें सही पहचान

गर्मियों में बेल फल को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यह शरीर को ठंडक देने, पाचन को बेहतर बनाने और लू से बचाव करने में मदद करता है। लेकिन कई लोग बेल खरीदते समय यह समझ नहीं पाते कि कौन-सा फल सही और पका हुआ है। बाहर से सख्त दिखने वाला यह फल अंदर से अच्छा भी हो सकता है और खराब भी, इसलिए इसे चुनते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है।

अगर आप सही तरीके से बेल फल की पहचान कर लें, तो इसका स्वाद और फायदे दोनों बेहतर तरीके से मिल सकते हैं। रंग, आकार, वजन और बाहरी सतह जैसी छोटी-छोटी चीजों को देखकर आप आसानी से अच्छा बेल चुन सकते हैं और गर्मियों में इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं।

अच्छा बेल फल कैसे पहचानें?

  • रंग पर ध्यान दें: अच्छा और पका हुआ बेल फल हल्का पीला या सुनहरा भूरा रंग का होता है। बहुत ज्यादा हरा फल कच्चा हो सकता है, जबकि बहुत ज्यादा गहरा रंग ओवररिप होने का संकेत हो सकता है।
  • साइज और आकार देखें: मध्यम से बड़ा आकार का बेल फल बेहतर माना जाता है। इसका आकार गोल और संतुलित होना चाहिए। बहुत छोटा या टेढ़ा-मेढ़ा फल अंदर से खराब हो सकता है।
  • बाहरी सतह (छिलका) जांचें: बेल का छिलका सख्त और बिना दरार के होना चाहिए। अगर फल में क्रैक या कट है, तो अंदर से खराब होने की संभावना होती है।
  • हल्का दबाकर देखें: बेल फल बहुत सख्त होता है, लेकिन पका हुआ फल थोड़ा सा भारी और ठोस महसूस होता है। अगर यह बहुत हल्का लगे, तो अंदर से सूखा या खराब हो सकता है।
  • खुशबू पर ध्यान दें: पका हुआ बेल फल हल्की मीठी खुशबू देता है। अगर कोई गंध नहीं आ रही या बदबू आ रही है, तो फल सही नहीं हो सकता।

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बेल फल खरीदते समय क्या ना करें?

बहुत ज्यादा कच्चा (हरा) बेल ना लें।

दरार या कट वाला फल ना खरीदें।

बहुत हल्का या सूखा फल अवॉइड करें।

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बेल फल के फायदे

  1. पेट को ठंडक देता है: बेल फल की तासीर ठंडी मानी जाती है, इसलिए यह गर्मियों में शरीर और पेट को अंदर से ठंडक देने में मदद करता है। इसका सेवन करने से पेट में जलन या गर्मी जैसी समस्या में राहत मिल सकती है।
  2. पाचन को बेहतर बनाता है: बेल फल में फाइबर और पाचन को सुधारने वाले गुण होते हैं। यह कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं में राहत दिलाने में मदद कर सकता है। बेल का शरबत या गूदा पेट को साफ रखने और डाइजेशन को संतुलित करने में सहायक होता है।
  3. लू और डिहाइड्रेशन से बचाव: गर्मियों में लू लगना और शरीर में पानी की कमी होना आम बात है। बेल फल का सेवन शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है और लू के असर को कम कर सकता है।
  4. शरीर को एनर्जी देता है: बेल फल में नेचुरल शुगर और पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में मदद करते हैं। गर्मी में थकान और कमजोरी महसूस होने पर बेल का सेवन आपको फ्रेश और एक्टिव महसूस करा सकता है।

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Shubhangi Gupta

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