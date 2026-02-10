Hindustan Hindi News
चाय बनेगी गाढ़ी और खुशबूदार! शेफ भरत ने बताई 5 टिप्स, जिससे मिलेगा टपरी वाला स्वाद

Feb 10, 2026 04:23 pm IST
हमारे देश में चाय महज एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि लोगों का इमोशन है। बिना इसके तो ज्यादातर लोगों का दिन भी शुरू नहीं होता। फिर घर पर कोई मेहमान आ जाए तो बिना चाय पीए भला कैसे भेज सकते हैं। खैर, एक बात तो आप भी मानेंगे कि अच्छी चाय बनाना किसी आर्ट से कम नहीं है। डालते तो सब वही चायपत्ती, चीनी, दूध, अदरक और इलायची ही हैं, लेकिन हर किसी की चाय में वो स्वाद नहीं आता। दरअसल सारा खेल सही तरीके का है। चाय में कब, क्या डालना है और कैसे डालना है, ये सीख गए तो फिर हर बार आपकी चाय एकदम टपरी स्टाइल बनेगी। शेफ भरत ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए चाय बनाने से जुड़ी ऐसी ही कुछ टिप्स शेयर की हैं। काफी छोटी-छोटी सी बातें हैं, जो आपको ध्यान रखनी हैं। इससे आपकी चाय हमेशा ही परफेक्ट बनेगी।

अदरक को घिसकर नहीं डालना है

चाय में खुशबू और स्वाद के लिए अदरक तो सभी डालते हैं। लेकिन इसे डालने का तरीका सही ना हो तो चाय का स्वाद बिगड़ भी सकता है। शेफ भरत बताते हैं कि आपको कभी भी अदरक घिसकर यानी कद्दूकस कर के नहीं डालना चाहिए। इससे चाय का स्वाद कड़वा हो सकता है। हमेशा अदरक को कूटकर ही डालें। इसकी खुशबू और स्वाद चाय बहुत अच्छा आता है।

हमेशा गर्म पानी में डालें अदरक

चाय के लिए पानी चढ़ाते ही तुरंत अदरक एड नहीं करना चाहिए। ठंडे पानी में ही अदरक डाल देंगी तो चाय में हल्का सा कड़वापन आ सकता है। इसलिए जब पानी उबालना शुरू हो जाए, तो ही इसमें अदरक डालें। इस प्रॉसेस को डिफ्यूजन कहते हैं, जिससे अदरक की खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपको चाय में दूसरे खड़े मसाले जैसे दालचीनी या लौंग एड करनी है, तो वो भी इसी के साथ डाल दें।

चायपत्ती का फ्लेवर ऐसे आएगा

शेफ भरत के मुताबिक चायपत्ती हमेशा उबलते हुए पानी में डालनी चाहिए। इस स्टेज पर चायपत्ती डालने से फ्लेवर काफी खुलकर आता है और चाय बहुत खुशबूदार बनती है।

चायपत्ती के साथ ही डाल दें चीनी

कुछ लोग चीनी लास्ट में एड करते हैं, जब पानी में दूध डाल दिया जाता है। हालांकि ये सही तरीका नहीं है। चीनी हमेशा चायपत्ती के साथ ही एड कर देनी चाहिए। इससे चाय गाढ़ी और टेस्टी बनती है। वहीं अगर आप दूध के साथ चीनी डाल देते हैं तो दूध पतला हो जाता है, जिससे चाय उतनी टेस्टी नहीं बनती।

चाय में हमेशा गर्म दूध डालें

पानी में अदरक-इलायची और चायपत्ती-चीनी पकाने के बाद बारी आती है, दूध एड करने की। इस स्टेज पर ध्यान रखें कि आपको हमेशा गर्म दूध ही इस्तेमाल करना है। अगर ठंडा दूध मिला देंगे तो एकदम से टेंपरेचर शॉक आएगा, जिससे चाय का फ्लेवर ही चेंज हो जाएगा। इसलिए पहले ही दूध को हल्का गर्म कर के रख लें।

